Afrique de l'Ouest: Monnaie - La Cédéao confirme le lancement officiel de l'ÉCO d'ici à 2027

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a réaffirmé, lors de la 11e réunion du Conseil de convergence tenue à Abuja, au Nigeria, son engagement à instaurer la monnaie unique ÉCO d'ici à 2027.

La réunion du Conseil de convergence s'est tenue en présence des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de la région. Selon un communiqué officiel de la Cédéao, la mise en oeuvre de la feuille de route pour le lancement de l'ÉCO ainsi que les enjeux économiques majeurs ont été au coeur des discussions.

Pour le ministre des Finances du Nigeria, Adebayo Olawale Edun, la création de l'ÉCO est essentielle pour renforcer l'intégration économique régionale, faciliter les échanges commerciaux intra-africains, et améliorer les conditions de vie de la population Ouest-africaine. « Nous devons adopter un modèle de développement ambitieux en mobilisant nos ressources internes, en dynamisant le secteur privé et en optimisant la gestion de nos richesses naturelles », a-t-il précisé.

Les défis à relever avant l'adoption de l'ÉCO

Plusieurs obstacles économiques et monétaires doivent être surmontés avant la mise en circulation de la monnaie unique tels que la divergence des politiques budgétaires entre les pays membres, l'inflation élevée et volatilité des devises, et l'harmonisation des économies de la Cédéao. « Nos économies doivent coordonner leurs politiques budgétaires et monétaires pour assurer la stabilité de la future monnaie ÉCO », a déclaré le président de la Commission de la Cédéao, Omar Alieu Touray.

L'ÉCO remplacera progressivement le franc CFA, utilisé par les huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il faut passer par l'adoption de l'ÉCO par les pays anglophones et lusophones de la Zone monétaire Ouest-africaine: Gambie, Ghana, Guinée, Liberia, Nigeria et Sierra Leone. Ensuite, une fusion entre l'ÉCO et le franc CFA garantirait une pleine indépendance monétaire vis-à-vis de la France. L'objectif est de renforcer l'intégration économique régionale, tout en créant une monnaie forte et stable, capable d'attirer les investisseurs étrangers.

L'Afrique de l'Ouest face aux défis économiques mondiaux

La réunion du Conseil de convergence de la Cédéao s'est tenue dans un contexte économique mondial difficile, marqué par des tensions commerciales internationales, des pressions inflationnistes persistantes, et une hausse des dettes publiques des États membres. Les ministres des Finances de la Cédéao ont insisté sur la nécessité de stratégies économiques coordonnées pour surmonter ces défis et assurer le succès du projet ÉCO.

Selon Omar Alieu Touray, « cette initiative représente une étape historique pour l'intégration africaine ». Il appelle à « redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs communs et offrir une prospérité économique durable à notre région ».