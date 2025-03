Madagascar: Travaux publics - Adoption de technologies avancées pour l'entretien routier et des ponts

Après quatre années de mise en oeuvre, le projet de Développement des Capacités de Gestion de l'Entretien des Routes et des Ponts à Madagascar (F3LTM), arrive à son terme.

C'est le fruit de la collaboration entre Madagascar, représenté par le ministère en charge des Travaux publics, et le gouvernement du Japon, par le biais de la JICA (Agence japonaise de coopération internationale). L'objectif de ce projet F3LTM consiste à renforcer les compétences des agents de ce département ministériel en matière de contrôle et de supervision des travaux d'entretien des routes et des ponts.

Au terme de ce projet, six manuels qui ont été élaborés ainsi que des équipements servant à assurer l'inspection et le diagnostic de ces infrastructures routières et ces ouvrages, ont été remis officiellement au ministère de tutelle hier lors de la 8e réunion du Comité Conjoint de Coordination du projet à l'hôtel Carlton. Il s'agit notamment du manuel d'inspection des routes, du manuel d'entretien des routes, du manuel d'inspection et de diagnostic des ponts, du manuel d'exploitation des bases de données Route et Pont, du manuel d'élaboration du plan d'entretien routier. Un manuel pour l'établissement de la liste exhaustive des ponts par catégorie d'intervention a également été conçu toujours dans le cadre du projet F3LTM.

Intelligence Artificielle

« Des manuels ont déjà été testés sur le terrain dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. A titre d'illustration, l'inspection et l'entretien d'un tronçon de route de 2km de long ont été effectués sur la Route Nationale No 2 (RN2) soit entre le PK 006+500 et le PK 008+500, à Ambohimangakely. En outre, des travaux d'inspection et de diagnostic approfondis des ponts situés sur les RN1 et RN2, ont été effectués pour mettre en pratique les manuels, et ce, à titre de projet pilote. Leur fiabilité a ainsi été prouvée », a expliqué Sambisolo Emile Joseph, le Secrétaire général du ministère des Travaux publics.

Et lui d'ajouter que ces manuels permettront de mieux programmer les projets d'entretien des routes et des ponts avant de lancer les appels d'offres. De surcroît, « nous avons adopté des technologies avancées telles que l'utilisation de l'Intelligence Artificielle pour faciliter les travaux si auparavant nos techniciens devaient effectuer une descente sur le terrain pour constater l'état des routes à entretenir. Ces technologies avancées pour ne citer que l'iDRIMS permettent entre autres de détecter les signes de vieillissement comme les fissures et les nids-de-poule tout en planifiant les interventions nécessaires », a-t-il enchaîné.

Travail conjoint

Par ailleurs, des programmes de formation des ingénieurs et techniciens au sein des 23 directions régionales du ministère de tutelle, sont prévus en partenariat avec l'ININFRA en vue d'assurer la vulgarisation de ces manuels dans tout Madagascar. Pour sa part, la Représentante résidente de la JICA, Tanaka Kaori a soulevé que le projet F3LTM a duré 4 ans. « Ces manuels élaborés ne sont pas de simples documents. C'est le résultat du travail conjoint des ingénieurs malgaches et japonais. On n'a pas amené des manuels existants au Japon mais on a essayé de les adapter à la réalité à Madagascar tout en transmettant des technologies innovantes. Les résultats ont été satisfaisants. Il faut ensuite les valoriser. On continue d'accompagner le pays dans sa croissance économique », a-t-elle affirmé.