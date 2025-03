Madagascar: « Hazakazaka Kodiarana » - Sport, tradition et éducation au coeur d'une journée unique

Une compétition originale et ludique s'apprête à envahir le Kianja Makis Andohatapenaka le 22 mars prochain. Annoncé hier lors d'une conférence de presse, l'événement « Hazakazaka Kodiarana», organisé par Éduquons à la paix Events, promet de réunir environ 140 participants, enfants comme adultes, autour d'une course de pneus, revisitée.

Ce jeu traditionnel, qui consistait autrefois à pousser des pneus de voiture à l'aide d'un bâton dans les rues, se transforme aujourd'hui en une véritable compétition moderne mêlant sport, découverte et apprentissage. Fondée en septembre 2024, l'entreprise Éduquons à la paix Events signe ici son deuxième grand rendez-vous public. « Nous voulons redonner vie à ce jeu d'enfants tout en le structurant pour en faire un moment de partage et de compétition saine », a expliqué Miora Harivololonimanitra, représentante de l'organisation.

L'événement se décline en trois catégories adaptées aux tranches d'âge. Les 10-12 ans s'élanceront sur une distance de 56 mètres, avec un quota limité à 40 participants. Pour les 13-17 ans et les plus de 18 ans, la course s'étendra sur 100 mètres, chaque catégorie accueillant jusqu'à 50 coureurs. À la clé, des prix attractifs : 500 000 ariary pour le vainqueur de chaque catégorie, 200 000 ariary pour le deuxième et 100 000 ariary pour le troisième. « Nous fournissons les pneus pour la compétition, déjà répartis selon les catégories d'âge », a précisé Miora Harivololonimanitra. Un souci du détail qui garantit l'équité et la sécurité des participants.

Au-delà de la course de pneus, l'événement se veut être une fête familiale et éducative. De nombreuses activités annexes sont prévues : jeux de société comme le katro et le fanorona, ateliers de mandala, fleurs en papier, pâte à modeler, recyclage créatif (recyclart), crochet, trampoline, dessin, et même des mascottes pour divertir les plus jeunes. Des stands variés dédiés au sport, à l'éducation et aux loisirs pour enfants, adolescents et familles compléteront cette journée festive. Les inscriptions sont d'ores et déjà accessibles via les réseaux sociaux de Éduquons à la paix Events.