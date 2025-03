Madagascar: Toamasina - Quatre interpellations dans l'affaire du meurtre de Tahiana

Quatre jeunes hommes ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Tahiana. Selon les informations recueillies, un suspect est actuellement en garde à vue à la gendarmerie, tandis que les trois autres sont retenus par la police. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire tragique. Parallèlement, les forces de l'ordre intensifient leurs opérations de sécurité dans la ville. Depuis mercredi, des patrouilles renforcées sont déployées dans le cadre des actions menées par l'Organisme Mixte de Conception (OMC) contre l'insécurité. L'EMMO/NAT est également sur le terrain, suivant les directives des autorités gouvernementales. Face à la recrudescence des actes criminels, les forces de l'ordre appellent la population à collaborer en fournissant toute information pouvant aider à améliorer la sécurité dans la ville.

La FIP, soutenue malgré tout

Le nom du commissaire Rafaliarivo Jules est maintes fois revenu sur les réseaux sociaux après la vague d'insécurité à Tamatave. Des témoignages plutôt positifs sur ses actions dans la lutte contre le grand banditisme. « Il est au four et au moulin. Soyons objectifs, ce responsable a plusieurs résultats dans son compteur : il a démantelé la bande à Gae Kely en 2013, Lejao en 2018, Roddy Herman en 2023, sans parler des opérations en 2024 et 2025 », selon un commentaire, tiré d'un débat sur l'insécurité à Tamatave. Sur la plateforme « Ino Maresaka à Tamatave », l'un des espaces publics de discussions pour les natifs de cette région, les gens sont plutôt reconnaissants envers son dynamisme dans les interventions.

« Il est au four et au moulin et n'a jamais renoncé à sa mission. Je me souviens d'une course poursuite dans notre quartier à 1 heure du matin, quand les autres se sont retirés, lui il s'est enfoncé dans les dédales et n'est revenu qu'une fois les bandits hors d'état de nuire. Cela témoigne de sa volonté de rassurer les habitants non pas par les mots mais par les actions », selon un autre commentaire. Au vu des témoignages, Tamatave a encore besoin de lui et l'encourage à aller de l'avant pour mettre fin à la série d'actes d'insécurité qui nuit à l'image de la région.