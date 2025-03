Madagascar: Trail, une pratique sportive en vogue

Le trail attire de plus en plus de personnes ces dernières années. En 2024, une organisation a franchi la barre des 2 500 participants, et cette saison, pas moins de 15 courses sont programmées. Le trail, bien que gratifiant, constitue un défi financier pour les passionnés.

Le trail, un virus

La course à pied en pleine nature gagne en popularité à Madagascar. Bien que cette discipline ait commencé à être pratiquée en 2009, il a fallu attendre plusieurs années pour qu'elle devienne largement connue. Depuis la pandémie de COVID-19, la pratique du trail a pris de l'ampleur et est devenue un mode de vie pour certains. Des sorties en groupe sont organisées chaque week-end, offrant un moyen efficace de se libérer du stress, de la routine et de découvrir de beaux paysages, notamment aux alentours de la capitale. C'est une activité physique exceptionnelle qui offre plusieurs bienfaits pour la santé. Les traileurs le considèrent comme un virus dans le sens où, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer.

Défi en soi

Le trail représente un défi en soi. Ce sport, qui demande endurance, force mentale et connexion avec la nature, est bien plus qu'une simple course. Participer à un trail, c'est souvent repousser ses propres limites, que ce soit à travers des dénivelés importants, des terrains accidentés ou des conditions climatiques variées. C'est cette dimension de défi personnel qui attire de nombreux adeptes. Mais avant de trouver satisfaction à surmonter ces défis, une question se pose en plein effort : pourquoi payer pour endurer ? Il y a toujours une forte envie d'abandonner.

Financement solide

Le trail est coûteux en raison des équipements spécifiques, des frais d'inscription aux courses et des coûts de déplacement pour accéder aux lieux de trail, souvent situés dans des régions éloignées et naturelles, ce qui le rend inaccessible à tout le monde. Les coûts d'inscription peuvent varier en fonction de la distance et de la difficulté de la course. Pour un débutant, 30 000 ariary est un investissement raisonnable, mais les courses plus longues et exigeantes sont beaucoup plus coûteuses, jusqu'à 190 000 ariary. Il faut aussi s'investir dans l'équipement permettant non seulement d'améliorer la performance, mais surtout de garantir la sécurité, notamment dans des environnements isolés où l'accès aux secours peut être limité.

Sport-business

Chaque année, les organisations de trail ne cessent de se multiplier tout comme la grande famille des traileurs malgaches. La saison 2025 sera particulièrement marquée par différentes courses officielles. Face à cet engouement, les entreprises se sont précipitées pour soutenir le trail, ce qui pourrait en faire un sport-business. Un président d'association a expliqué que les frais d'inscription ne couvrent qu'un tiers du coût total de la course, nécessitant l'aide des sponsors. Par contre, certains organisateurs cherchent uniquement des bénéfices, comme l'a précisé Jeannot Avotriniaina, alias Alvine. Pourtant, il reste optimiste et voit l'arrivée des entreprises comme une valorisation du trail malgache.

UTCS, cinq ans d'expériences

Depuis plus de dix ans, l'ORTANA s'est positionné comme pionnier des activités de randonnée à Analamanga, avec l'ambition de promouvoir et développer un tourisme authentique et durable. Dans cette perspective, l'office de tourisme a lancé officiellement en 2020 son premier événement de trail baptisé, "Ultra Trek des Collines Sacrées", qui entame sa 6ème édition en 2025, prévue les 21, 22 et 23 novembre. L'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) invite à la découverte des fameuses collines sacrées d'Analamanga. L'UTCS met particulièrement à l'honneur les 12 collines sacrées de la région qui s'étendent sur les territoires d'Avaradrano, de Vakinisisaony, de Marovatana et d'Ambodirano.

L'organisateur met en avant le trail Ambodirano, qui entamera sa deuxième édition demain. D'une distance de 30 km, le parcours relie Fenoarivo et Ambatofotsy. Les inscriptions pour le Trail des Mille Escaliers, qui aura lieu le dimanche 23 mars, sont déjà ouvertes. Il s'agit d'une épreuve sportive de 8,22 km destinée à promouvoir les circuits de découverte de la Haute Ville d'Antananarivo. Ces circuits mettent en avant le patrimoine et les attraits cachés du centre historique d'Antananarivo. Le Trail des Mille Escaliers traverse, entre autres, les fameux Lalankely (ruelles) de la Haute Ville et les escaliers légendaires tels que les 416.