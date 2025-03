Afrique de l'Est: Sécurité alimentaire et nutrition - Conférence des pays membres de la COI à Antananarivo du 19 au 21 mars

Madagascar sera l'hôte de la Conférence ministérielle sur la sécurité alimentaire et la nutrition, sous l'égide de la Commission de l'océan Indien (COI) et en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

S'inscrivant dans le cadre du Programme-cadre régional de sécurité alimentaire et de nutrition (PRESAN), cette rencontre régionale bénéficie du soutien de l'Union européenne (UE) et de l'Agence française de développement (AFD) à travers le programme « COI Horizon 2030 ». Face aux défis du changement climatique, des crises économiques et des besoins nutritionnels croissants, la conférence vise à renforcer la coopération régionale pour bâtir des systèmes agricoles et alimentaires inclusifs, durables et résilients. Les discussions réuniront les ministres des États membres de la COI (Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, La Réunion - France), ainsi que des acteurs du secteur privé, investisseurs, chercheurs, partenaires techniques et organisations de la société civile.

Actualisation

Un des résultats attendus est l'actualisation du PRESAN, avec une priorité donnée à la création d'espaces agricoles régionaux. L'objectif est de stimuler la production locale, l'agro-industrialisation et le commerce intrarégional, tout en attirant des investissements dans les chaînes de valeur agricoles et les infrastructures de transformation. Selon les organisateurs, la participation active du secteur privé et des investisseurs est vivement encouragée. D'après eux, ce rendez-vous sera une opportunité pour identifier et soutenir des projets innovants qui contribueront à une meilleure autonomie alimentaire de la région. Avec cette conférence, Madagascar et ses voisins affirment leur volonté commune de sécuriser l'avenir alimentaire de l'océan Indien, en misant sur une agriculture durable et un commerce renforcé au sein de la région.