Madagascar: Anaclet Imbiki - Un nouveau livre pour plonger dans l'histoire de Sainte-Marie

Sainte-Marie, cette île prisée pour son potentiel touristique, recèle aussi d'une riche histoire que peu de personnes connaissent en profondeur. C'est cette facette que le magistrat et ancien ministre de la Justice, Anaclet Imbiki, met en lumière dans son tout dernier ouvrage intitulé Histoire de l'île de Sainte-Marie de Madagascar - Du début à nos jours. Ce livre, récemment publié aux éditions Tsipika, se veut une exploration minutieuse du passé de cette île emblématique de la côte Est malgache.

L'auteur, natif de Sainte-Marie, affirme vouloir relater « toute la vérité, rien que la vérité » sur l'histoire de cette île qui lui est si chère. Fort de son expertise et de sa connaissance intime du sujet, puisqu'il y a été déjà élu député trois fois, Anaclet Imbiki propose un récit fouillé et documenté qui ambitionne d'offrir une vision exhaustive de l'évolution de l'île, de ses premiers habitants à son rôle dans l'histoire contemporaine de Madagascar. Avec ce nouvel opus, Anaclet Imbiki apporte une contribution précieuse à la mémoire historique de Madagascar. Un livre qui s'annonce incontournable pour les passionnés d'histoire et tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les racines culturelles et historiques de l'île de Sainte-Marie.

Ce nouvel ouvrage s'inscrit dans la continuité de son engagement intellectuel et académique. Il s'agit en effet de son quatrième livre, après Le Fokonolona et le Dina. Institutions traditionnelles modernisées au service de la sécurité publique et de la justice populaire à Madagascar (2011), Déontologie et responsabilités des magistrats à Madagascar (2013) et La réconciliation nationale à Madagascar, une perspective complexe et difficile (2014). À travers ces publications, l'auteur a toujours cherché à analyser et à vulgariser des thématiques essentielles pour la société malgache.