Madagascar: Autonomisations des jeunes filles - Mialy Rajoelina soutient des projets à fort impact social

Le programme Autonomisation des jeunes filles, ou « Zatovovavy miavotra sy mivoatra », a été officiellement lancé hier à Mahajanga. Cet événement a mis en lumière les talents et l'engagement des jeunes entrepreneuses malgaches..

Cinq jeunes entrepreneuses ont bénéficié du soutien de la Première dame, Mialy Rajoelina, qui leur a accordé une aide financière de 50 millions d'ariary chacune. Leurs projets portent sur des initiatives à fort impact environnemental et social. Parmi eux, la fabrication de charbon écologique à base de coques de coco, la conception de jeux de société malgaches, la production d'huile bio à base de moringa, la confection de serviettes hygiéniques lavables en bambou et la transformation de déchets alimentaires en biogaz.

« Il ne s'agit pas simplement d'un soutien financier, je crois profondément en l'impact de ces projets. Prenons l'exemple des serviettes hygiéniques : de nombreuses femmes subissent encore des discriminations en raison de croyances culturelles. Ce type d'initiative est donc essentiel. Je suis aussi particulièrement attachée aux causes environnementales. C'est pourquoi le projet de briquettes de noix de coco et la transformation des déchets alimentaires en biogaz me tiennent à coeur. Ces solutions ont des effets concrets sur la santé et concernent tout le monde. Quant à l'huile de moringa, elle apporte une alternative aux huiles de palme et de coco que nous connaissons bien », a souligné Mialy Rajoelina, lors de son discours au lancement du programme, organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports et le projet Fihariana.

La présidente de l'association Fitia a également salué l'initiative des jeux de société malgaches, insistant sur leur rôle dans le développement intellectuel.

Une opportunité unique pour les entrepreneuses

Ce soutien représente une opportunité précieuse pour ces jeunes femmes talentueuses. Tania, porteuse du projet d'huile de moringa, explique ainsi la genèse de son initiative : « L'idée de produire de l'huile de moringa m'est venue en constatant la recrudescence du diabète chez les jeunes. Cette plante est reconnue pour ses bienfaits. Grâce à l'appui de la Première dame, je vais pouvoir lancer ma production. »

Un programme de formation intensif

Avant la sélection des lauréates, 2 500 jeunes femmes ont participé à une formation intensive Bootcamp et Hackathon organisée à Mahajanga depuis lundi. Toutes sont reparties avec une expérience enrichissante.

« Vous êtes arrivées ici avec la soif d'apprendre, l'envie de progresser et la volonté de vous surpasser. Aujourd'hui, vous repartez avec de l'expérience, de la confiance en vous, du courage et un sens des responsabilités qui vous aideront à affronter l'avenir. Je suis convaincue que ces quelques jours ont changé quelque chose en vous. Vous avez surmonté vos peurs et gagné en assurance. C'est une évidence, et nous en remercions les formateurs », a conclu Mialy Rajoelina.