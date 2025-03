Madagascar: Rugby à VII/World Challenger Series Leg II - Les Makis à une victoire de Cracovie

Le premier match des Makis face aux Géorgiens sera décisif ce vendredi à 11h 22 au stade Athlone Sports du Cap, en Afrique du Sud. En cas de succès, l'équipe malgache se qualifiera directement pour la prochaine étape de la World Challengers Series, qui se tiendra à Cracovie, en Pologne, du 12 au 14 avril.

Débutant ce jour et s'achevant le 8 mars, cette deuxième phase de la WCS réunit douze nations. Après avoir créé la surprise la semaine dernière en remportant deux de leurs quatre matchs, les Makis occupent actuellement la sixième place du classement provisoire. Grâce à ce parcours prometteur, ils restent en bonne position pour intégrer le Top 8, synonyme de qualification pour la suite du tournoi.

Plus déterminé que jamais, le capitaine des Makis, Jean Marc Raoelinirina, a livré son analyse des deux adversaires que son équipe affrontera dans la poule C : la Géorgie et l'Allemagne.

« La Géorgie est très adroite dans la récupération du ballon après le coup d'envoi et privilégie le jeu long. De notre côté, nous devrons rester vigilants sur cet aspect. Leur principal point faible réside dans leur manque de vitesse. Dès qu'ils perdent la balle, ils ont tendance à arrêter de courir. »

Concernant l'Allemagne, le capitaine malgache met en avant la puissance physique des joueurs : « Les Allemands sont de bons techniciens et tirent pleinement parti de leur gabarit imposant. Pour les contrer, nous devons privilégier le jeu en un contre un et les priver de ballon. Dès que nous le récupérons, nous avons les moyens de les surpasser en accélérant. Comparés à nos adversaires, nous avons un avantage physique indéniable, notamment en termes d'explosivité, et nous comptons pleinement sur cette force. »

Une préparation minutieuse

À la veille de cette deuxième phase de la WCS, les douze joueurs malgaches affichent une forme optimale. Hier, ils ont effectué un dernier entraînement intensif sous la houlette du sélectionneur Noé Mboazafy Rakotoarivelo, alias coach Razily. Ce dernier a peaufiné ses stratégies afin d'aligner une équipe capable de faire la différence à tout moment.

« Nous sommes à une victoire de la qualification pour le tour suivant, qui se déroulera à Cracovie au mois d'avril. Nous avons déjà prouvé que nous pouvons rivaliser avec les équipes considérées comme favorites. Nous sommes ici pour faire briller notre pays et le rugby à VII malgache. Pour le match de demain (ce jour), donnez tout ce que vous avez, car si vous rêvez de visiter la Pologne, battre la Géorgie sera votre passeport pour y aller. »

Le directeur technique national de Malagasy Rugby, Antsonindro Randrianorosoa, a, quant à lui, tenu à mettre en garde les joueurs contre tout excès de confiance : « Un excès de confiance pourrait coûter cher. Tout peut arriver en rugby à VII. Il est donc essentiel de rester concentrés et en alerte jusqu'au coup de sifflet final. »

L'équipe malgache est désormais à un match de la qualification. Reste à savoir si elle parviendra à concrétiser ses ambitions sur le terrain.