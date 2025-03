Madagascar: Le Grand Carnaval des Caméléons - Un documentaire captivant en avant-première à l'IFM

Le 5 mars 2025, l'IFM a présenté le documentaire « Madagascar ou le grand carnaval des caméléons ». Ce film met en lumière la biodiversité unique des caméléons malgaches.

Le 5 mars 2025, l'Institut Français de Madagascar (IFM) et l'Ambassade de France ont présenté en avant-première le documentaire Madagascar ou le grand carnaval des caméléons, réalisé par Paul Terrel et produit par ARTE. Ce film met en lumière l'extraordinaire diversité des caméléons malgaches, qui représentent près de 50 % des 197 espèces recensées à travers le monde. Véritable « jardin d'Éden » pour ces reptiles, Madagascar constitue un sanctuaire où ils ont évolué et prospéré depuis 65 millions d'années. Une collaboration franco-malgache au service de la biodiversité

Ce projet a vu le jour grâce à une coopération étroite entre la France et Madagascar. Plusieurs guides forestiers, un professeur et une doctorante de l'Université d'Antananarivo, ainsi que des passionnés de caméléons, ont apporté leur expertise au film. L'IFM, Air France et l'Office National du Tourisme ont également soutenu le projet, notamment en facilitant la logistique et les déplacements nécessaires au tournage.Avant la projection, plusieurs personnalités ont pris la parole.

L'Office National du Tourisme a insisté sur l'importance de la préservation de la biodiversité, essentielle au développement du pays. Le secrétaire général du ministère de la Communication a quant à lui souligné que cette richesse unique constitue un atout majeur pour Madagascar. Paul Terrel, le réalisateur, a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes ayant contribué à la réalisation du film, rappelant l'urgence de protéger ce patrimoine naturel exceptionnel.Un regard scientifique sur un animal fascinant

Le documentaire adopte une approche scientifique, explorant en détail le mode de vie des caméléons : leurs stratégies de défense, leur reproduction, leurs interactions avec les prédateurs et, surtout, leur capacité étonnante à changer de couleur. Paul Terrel ne considère pas ce phénomène comme un simple camouflage, mais comme une véritable forme d'expression émotionnelle.

Tourné sur une période de deux ans, le film met en scène des caméléons dans plusieurs sites emblématiques de Madagascar, parmi lesquels la forêt de l'Est, Diego, Anosibe et Isalo. À l'issue de la projection, Paul Terrel a partagé son attachement particulier à ces reptiles, déclarant :« Il n'existe que deux reptiles sympathiques : la tortue et le caméléon. »

Il a également rappelé que ces derniers figurent parmi les dix animaux domestiques les plus populaires au monde, renforçant ainsi l'intérêt de Madagascar en tant que cadre idéal pour ce documentaire. Un hommage à la nature malgache

Sans la moindre présence humaine à l'écran, Madagascar ou le grand carnaval des caméléons offre une immersion totale dans la nature et la vie animale. Déjà diffusé sur ARTE, ce documentaire est un hommage vibrant à la biodiversité malgache, tout autant qu'un appel à la préservation de ce patrimoine unique.

La soirée s'est achevée sur une note conviviale, avec un cocktail réunissant les spectateurs, encore émerveillés par ce voyage au coeur du « carnaval des caméléons ».