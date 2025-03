Madagascar: Éduquons à la paix - Une course de pneus pour éduquer les jeunes

Une autre façon de pratiquer le sport et d'éduquer les jeunes. La société «Éduquons à la Paix Events» organise le 22 mars prochain, au stade Makis Andohatapenaka, la première édition de « Hazakazaka Kodiarana», un événement unique de course de pneus, ouvert aux catégories d'âge de 10 à 13 ans, de 14 à 17 ans et aux plus de 18 ans.

Une conférence de presse expliquant les tenants et aboutissants de cet événement a eu lieu hier au TTC Analakely, au 2e étage de l'Immeuble Super U.

Miora Harivololonimanitra de la société «Éduquons à la Paix Events» apporte des explications sur les objectifs à atteindre: « Notre course de pneus, un événement inédit destiné aux enfants et aux adultes, à sa première édition, vise à inculquer aux enfants, aux jeunes et aux adultes l'importance de la paix dans la société. Alliant compétition, découverte et apprentissage durant la journée du 22 mars au stade Makis Andohatapenaka, c'est une façon de transmettre aux participants et à ceux qui y viennent notre prise de responsabilité dans l'éducation citoyenne à travers la pratique du sport ».

Deux sortes de distances sont prévues au programme : pour la catégorie d'âge de 10 à 13 ans, les participants parcourront une distance de 56 mètres par groupe de quatre, en deux essais, avec des pneus de bicyclette. Quant aux participants de plus de 13 ans, ils se mesureront sur une distance de 100 mètres par groupe de cinq, également en deux essais, avec des pneus par 13. Ceux qui ont les meilleurs temps sont qualifiés pour le tour suivant.

La société « Eduquons à la Paix Events », dans la réalisation de cette première édition de « Hazakazaka Kodiarana », travaille avec des partenaires comme Nutrifood, Kids Evenelentiel, Happy Holidays, Pompon, Forward Company...

Des primes seront attribuées à chaque catégorie d'âge : 500 000 ariary pour le vainqueur, 200 000 ariary pour le deuxième et 100 000 ariary pour le troisième. Les organisateurs ont mis l'accent sur la sécurité durant la journée du 22 mars, en travaillant avec les Forces de l'ordre et l'assistance médicale en cas de besoin.