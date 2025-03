Madagascar: Sécurisation Boeny - Brigades, postes fixes et avancés en symbiose

Les cas d'insécurité dans la région Boeny ont accusé une certaine baisse durant le premier bimestre. Tel était le bilan présenté par le groupement de la gendarmerie nationale Boeny, lors de la réunion des commandants des compagnies au niveau des six districts de la région Boeny, à savoir à Mahajanga 1 et 2, Mitsinjo, Soalala, Marovoay et Ambato Boeny, samedi dernier à Mahajanga.

Dans cette optique, la mise en oeuvre des stratégies pour maintenir et améliorer la sécurité dans la région Boeny continue. La réunion, dirigée par le commandant de groupement Boeny, le colonel Faniry Randriamahery, était surtout l'occasion de mobiliser les différents membres des structures de base et de renforcer les actions de sécurisation dans la région.

« Hormis la mission attribuée aux gendarmes pour améliorer la sécurité, il est nécessaire d'élaborer une stratégie et de donner des instructions aux commandants de chaque brigade de la gendarmerie nationale sur place. L'objectif principal de la réunion était de coordonner l'organisation des actions entre les brigades, les postes avancés et fixes. Ce, pour pouvoir transmettre des instructions aux gendarmes qui interviennent à la base en matière de renforcement de la stratégie de sécurisation dans toute la région Boeny », a précisé le commandant.

Règles et procédures

Un rappel des instructions du ministre délégué chargé de la gendarmerie nationale et du commandant de la circonscription de la gendarmerie nationale de Mahajanga a été effectué.

L'amélioration et la coordination des actions le long de la route nationale 4 et la RNT 19 ont été évoquées. Entre autres, la prévention des accidents de la route ou de la sécurité routière et la prévention des éventuelles attaques.

La mise en oeuvre des stratégies de sécurisation dans les zones limitrophes pour lutter contre les vols de boeufs et les éventuelles attaques des dahalo sera poursuivie également.

Durant la réunion de tous les responsables des différentes brigades et postes fixes et avancés, une formation sur les règles et procédures liées à la fonction et à la mission des gendarmes a été dispensée par des membres du Pôle anti-corruption (PAC) de Mahajanga. Le renforcement des capacités entre dans le cadre de la lutte contre la corruption, surtout, et rappelle les obligations et l'éthique des Forces de l'ordre.