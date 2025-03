Soudan: Conflit au pays - Plus de 2 700 cas de choléra et 92 décès dans un centre soutenu par MSF dans l'Etat du Nil Blanc

communiqué de presse

Entre le 20 février et le 5 mars, 2 718 patients ont été pris en charge dans l'Etat du Nil Blanc au centre de traitement du choléra (CTC) de l'hôpital universitaire de Kosti soutenu par Médecins sans Frontières (MSF). 92 personnes ont malheureusement succombé à la maladie.

D'après différentes sources, la récente vague d'infection au choléra, une maladie hydrique, aurait émergé peu de temps après qu'un projectile des Forces de soutien rapide (FSR) a endommagé la centrale électrique de Rabak, le 16 février, provoquant une panne de courant massive. Privée ainsi d'accès à l'eau potable après la mise hors service des pompes à eau, la population a dû se tourner principalement vers l'eau transportée par des charrettes tirées par des ânes.

« Les attaques contre les infrastructures essentielles ont des conséquences à long terme sur la santé des communautés vulnérables. Les parties belligérantes doivent respecter les règles de la guerre et garantir la protection des civils ainsi que des infrastructures critiques », a déclaré Marta Cazorla, coordinatrice des urgences de MSF au Soudan.

Le pic de cette épidémie a eu lieu entre le 20 et le 24 février, lorsque des patients et leurs familles, pris de panique, se sont rués vers l'hôpital de Kosti. L'afflux massif de malades, dont la plupart souffraient d'une déshydratation sévère, a entraîné un débordement des capacités d'accueil. Des patients ont dû être traités à même le sol, au sein du CTC et de l'hôpital qui se sont retrouvés saturés.

De son côté, le ministère de la Santé de l'État du Nil Blanc a coordonné la riposte au niveau communautaire en facilitant l'accès à l'eau potable, en interdisant l'utilisation des charrettes et en menant des actions de sensibilisation à travers la promotion de la santé. De plus, une campagne de vaccination contre le choléra a été organisée au cours de la semaine de l'épidémie.

L'équipe de MSF a travaillé en étroite collaboration avec le personnel du ministère de la Santé à l'hôpital universitaire de Kosti, ainsi qu'avec des équipes médicales supplémentaires de l'hôpital de Rabak pour la prise en charge des cas. MSF a apporté son soutien à travers des formations, une supervision des soins et des primes pour le personnel de santé.

Par ailleurs, MSF a mobilisé un appui logistique depuis Port-Soudan, Kassala et Kosti, en fournissant 14 tonnes de matériel médical, notamment des médicaments et des kits de traitement, ainsi que plus de 25 tonnes de matériel logistique tels que des lits et des tentes, afin de renforcer la réponse et d'agrandir la capacité du CTC. L'équipe a également assuré l'approvisionnement en eau potable, la chloration et le contrôle des infections au sein du centre de traitement du choléra.