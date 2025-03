Madagascar: Tozzi Green - Un reboisement placé sous le signe de l'unité à Fieferamanga

Une action de reboisement d'envergure s'est déroulée ce samedi à Fieferamanga, dans la commune d'Arivonimamo. Cet événement, placé sous le signe du "Reboisement Chrétien", a été marqué par une collaboration fructueuse entre Tozzi Green Madagascar, à travers JTF Madagascar, et la Direction en charge des Relations Cultuelles et Communautaires (DRCC) au sein de la Présidence de la République.

La cérémonie officielle de remise des plants a vu la participation active de la communauté locale, des représentants de la DRCC, du Gouverneur de l'Itasy, La maire d'Arivonimamo et les pratiquants qui sont venus nombreux. Plus de 3000 jeunes plants, composés de citrus et de manguiers, ont été remis à cette occasion.

Cette initiative de reboisement s'inscrit dans une démarche de développement durable et de responsabilité environnementale. La répartition des plants a été effectuée de manière équitable :

· Plus de 1500 plants ont été remis à la communauté de base de Fieferamanga, permettant ainsi aux riverains de participer activement à la reforestation de leur terroir et de bénéficier des fruits de leur travail.

· Plus de 1500 plants ont été confiés au FFKM, témoignant de la volonté de l'initiative à impliquer les acteurs religieux dans la protection de l'environnement.

· 40 plants ont été symboliquement remis à la population de la nouvelle ville en construction à Fieferamanga, marquant ainsi l'engagement en faveur d'un développement urbain respectueux de la nature.

Ce "Reboisement Chrétien" à Fieferamanga illustre l'importance de la collaboration entre les différents acteurs de la société pour la préservation de l'environnement. Il s'agit d'un bel exemple de synergie entre une entreprise engagée, les autorités étatiques et les communautés religieuses, tous unis pour un objectif commun : la protection de notre planète.

Tozzi Green Madagascar lance une campagne de reboisement ambitieuse pour un avenir durable

Antananarivo 5 mars - Tozzi Green Madagascar a officiellement lancé aujourd'hui sa campagne de reboisement 2025, « La forêt : source d'eau et d'énergie », lors d'une cérémonie d'inauguration. Cet événement a réuni des représentants du gouvernement, des partenaires clés et des membres de la communauté.

Cette campagne témoigne de l'engagement profond de Tozzi Green Madagascar envers le développement durable de Madagascar. L'entreprise reconnaît l'importance cruciale de la forêt pour la régulation du climat, la protection de la biodiversité et l'approvisionnement en eau et en énergie.

« La forêt est au coeur du développement durable de notre belle île », a déclaré Monsieur Davide Giachero, Président Directeur Général de Tozzi Green Madagascar. « Chaque arbre que nous plantons aujourd'hui est un investissement précieux pour demain. »

Tozzi Green Madagascar a déjà reboisé plus de 4 000 hectares dans la région d'Ihorombe et poursuit ses efforts avec l'extension du projet Mahitsy I. Ce projet comprend des centrales photovoltaïques de Farahantsana et Ankelimahery, d'une puissance totale de 9,90 MWc, et une centrale hydroélectrique de 10,5 MW, contribuant ainsi à la production d'énergie renouvelable. De plus, l'entreprise déploie des projets d'électrification rurale dans 7 régions de Madagascar.

La campagne de reboisement 2025 vise à renforcer ces initiatives et à sensibiliser l'importance de la préservation des forêts. Tozzi Green Madagascar invite toutes les parties prenantes à se joindre à cet effort collectif pour un Madagascar plus vert, plus prospère et plus résilient.