Ile Maurice: Li Fa Cheung Kai Suet pressentie pour être la présidente de Statistics Mauritius

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a annoncé mardi au Parlement la reconstitution prochaine du conseil d'administration de Statistics Mauritius, ainsi que la nomination d'un président indépendant et pleinement qualifié. Ce poste pourrait être attribué à Li Fa Cheung Kai Suet, ancienne dirigeante de cette institution pendant une dizaine d'années avant de la quitter en 2021, suite à certaines pressions.

Actuellement directrice générale du National Bureau of Statistics des Seychelles, Li Fa Cheung Kai Suet, statisticienne de formation et Fellow de la Royal Statistical Society du Royaume-Uni, aura pour mission de restaurer la crédibilité de cet organisme, qui a été largement critiqué par le passé en raison de la manipulation et de la falsification des chiffres, ainsi que de la méthodologie utilisée pour calculer les principaux indicateurs macroéconomiques du pays.

Cela concerne notamment le produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché, qui, selon le Premier ministre, a été surestimé de près de Rs 22 milliards pour 2023 et de plus de Rs 36 milliards pour 2024. De même, le déficit budgétaire a été sous-estimé dans le Budget national, affichant une différence de 1,8 % du PIB pour l'exercice 2023-2024 et de 3,3 % du PIB pour 2024-2025.

Dans le cadre de la démarche du Bureau du Premier ministre et du ministère des Finances visant à mener une révision approfondie de la gouvernance des principales institutions publiques, telles que l'Economic Development Board et Statistics Mauritius, le gouvernement a déjà sollicité une assistance technique du Fonds monétaire international (FMI). Cette aide permettra de renforcer le système statistique afin d'éviter toute manipulation future des données.

L'institution internationale procédera à une évaluation complète pour vérifier dans quelle mesure les institutions concernées notamment le ministère des Finances, Statistics Mauritius et la Banque de Maurice respectent les normes et codes internationaux en matière de compilation et de diffusion des statistiques.

Cette évaluation couvrira tous les secteurs statistiques, y compris les comptes nationaux, les indices des prix, les statistiques monétaires et financières, les finances publiques ainsi que la balance des paiements. À l'issue de cette évaluation, le FMI soumettra un Report on the observance of standards and codes (ROSC), accompagné de recommandations appropriées. Il a d'ores et déjà prévu de consacrer la première phase de l'exercice à la révision de la structure organisationnelle de Statistics Mauritius ainsi qu'à ses processus de collecte et de diffusion des données, afin d'éviter toute interférence à l'avenir.

«Nous agissons rapidement pour rétablir l'intégrité et la qualité de nos statistiques après dix ans d'abus», a souligné Navin Ramgoolam. Il a ajouté qu'un Steering Committee sera créé au sein de son ministère pour coordonner l'évaluation du FMI et assurer la mise en oeuvre effective de ses recommandations.

Le conseil d'administration, placé sous la présidence de Li Fa Cheung Kai Suet, bénéficiera d'une indépendance totale dans l'exercice de ses responsabilités, a rassuré le chef du gouvernement. Il est convaincu qu'avec la mise en oeuvre des recommandations du FMI, aucun gouvernement ne pourra, à l'avenir, manipuler les données.