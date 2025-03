Madagascar: Mars au féminin-3ème édition - Honneur aux érudites

Ce soir à partir de 17 heures à l'Alliance Francaise d'Antsiranana aura lieu l'événement tant attendu, surtout par les viavy, le fameux «Mars au féminin».

Pour cette année, cinq têtes pensantes composées de trois enseignantes chevronnées et deux jeunes femmes doctorantes sont à l'honneur, à savoir Tefy Raoelivololona (école superieur polytechnique), Sergine Ornella Moanazafy de l'école supérieur en agronomie et en environnement, Marie Ariane Vial enseignante à l'Ecole normale supérieure pour l'enseignement technique et Nazirah Mohamed ainsi que Eva Cagine Ralaiarisoa. Effectivement, la modératrice sera l'initiatrice du projet, Juliana Lovatiana.

L'événement vise à mettre au premier plan les aspirations de la femme étant donné qu'elle tient une place prépondérante dans la société malgache. Sous un autre angle, l'organisatrice veut passer un message fort: mañangy est loin d'être des décors, une vérité dure à avaler pour les machistes qui n'ont jamais accepté « les femmes d'abord ! ». Donc, « Femmes universitaires, entre témoignages, conseils, accompagnements, professionnalismes » fera revenir à la raison ces phallocrates dégénérés.

Faudrait-il leur expliquer maintes fois que la racine du mot firenena (matrie) vient du mot reny - la mère ! D'ailleurs, quoique ces esprits figés racontent, mama contribue au développement de sa région, de son pays. Elle est courageuse et généreuse, et se sacrifie pour une bonne cause : sa descendance. C'est en quelque sorte dans cet optique que l'instigatrice Juliana Lovatiana voit les choses. En outre, « Mars au féminin » demeure une prise de conscience. À la fois manifestation culturelle et engagement, cette réalisation innovante diffère des activités monotones de « vehivavy valo marsa »...Que la volonté des Ampela soit faite !