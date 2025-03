Madagascar: Coopération militaire - La Chine appuie la modernisation de l'armée malgache

La coopération militaire entre Madagascar et la République populaire de Chine est au beau fixe. Cela a, une nouvelle fois, été démontré par l'inauguration du laboratoire de langues, entièrement rénové, du ministère des Forces armées (MFA), qui s'est tenue hier à Ampahibe. Ce laboratoire moderne, fruit du partenariat sino-malgache, permettra de renforcer les compétences linguistiques des militaires malgaches et du personnel au niveau du ministère et sera utilisé pour l'apprentissage des langues étrangères, notamment du mandarin.

Avoir un tel laboratoire est un atout majeur pour l'armée, a souligné Bodo Hanta Lovasoa Andrianarisoa, directeur de la communication du MFA. En effet, la maîtrise d'une langue étrangère permet de s'ouvrir sur le monde sans devoir passer par les interprètes, a-t-elle expliqué. L'anglais est enseigné au sein du ministère depuis 1996, mais l'enseignement du mandarin n'a été effectif que depuis l'année 2021-2022. Auparavant, des cours intensifs ont été dispensés au personnel civil et militaire au sein de l'état-major. Actuellement, les cours de mandarin au sein du MFA sont organisés en deux niveaux, de débutant à intermédiaire.

Ils sont assurés par des enseignants de l'Institut Confucius et sont dispensés gratuitement. Depuis 2021, trois promotions de niveau débutant et intermédiaire sont déjà passées par cet enseignement, comptant au total 120 personnes. « Avec la nouvelle infrastructure, les deux niveaux peuvent être enseignés en parallèle, permettant d'augmenter le nombre d'apprenants », ajoute le directeur de la communication. Lors de la cérémonie, la Chine, à travers son ambassadeur à Madagascar, Ji Ping, a également offert des équipements sportifs et des instruments de musique à destination des militaires malgaches. Ces dons, d'une valeur de 98 millions d'ariary, contribueront également à la modernisation et au renforcement des capacités de l'armée malgache.