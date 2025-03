Madagascar: Mialy Rajoelina - Soutien aux jeunes femmes entrepreneures

La Première dame Mialy Rajoelina a octroyé 50 millions d'ariary à chacune des finalistes du concours de « pitch » de Hackathon.

Du lundi 3 mars au jeudi 6 mars 2024, le Complexe Sportif Ampisikina de Mahajanga a été le théâtre du Bootcamp et Hackathon « Girls empowerment ». Cet événement a marqué le lancement officiel de la célébration de la Journée internationale des femmes dans la capitale de la région Boeny. En tant que marraine de l'événement, la Première Dame, Mialy Rajoelina, a honoré de sa présence la cérémonie de clôture. Organisé conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports et le programme national Fihariana, ce rassemblement a réuni 2 500 jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans, issues des 24 régions de Madagascar.

Formation

Ce Bootcamp et Hackathon a servi de préparation au Youth Africa Summit, qui se tiendra à Madagascar du 26 au 30 novembre 2025. L'objectif principal était de former ces jeunes femmes à la création de projets et d'associations, afin de les encourager à se lancer dans l'entrepreneuriat et l'innovation.

Concours

Le Hackathon a donné lieu à un concours de « pitch », au cours duquel les participantes ont présenté leurs projets. Les trois meilleures présentations ont été récompensées par des prix. De plus, la Première dame a octroyé un soutien financier de 50 millions d'ariary à chacune des cinq jeunes entrepreneures finalistes.

Le Bootcamp s'est concentré sur la création d'entreprises, le développement personnel, l'orientation professionnelle, la méthode Ikigai, et s'est également conclu par des présentations de projets.La journée du 6 mars a été consacrée au lancement officiel du programme « Zatovovavy miavotra sy mivoatra » ou « Autonomisation des filles » et à la remise de certificats aux participantes. Le projet eco-coco de Ambinintsoa Ratsitoarison a remporté le premier prix.