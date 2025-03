Afrique: «L'Aventure ambiguë», roman classique de la littérature africaine, adapté au théâtre

C'est un roman classique de la littérature africaine qui arrive sur les planches à Dakar. L'Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, publié en 1961 et grand prix littéraire d'Afrique Noire en 1962, est adapté en pièce de théâtre à Dakar ce 8 mars. Le projet a d'abord été porté dans la région du Fouta au nord du pays, d'où vient l'auteur et où se passe une partie du livre.

Au son des tambours, on découvre sur scène l'histoire de Samba Diallo, enfant du Fouta déraciné quand il commence à étudier à l'école française. Le metteur en scène Xavier Simonin travaille depuis longtemps avec son association Globe dans le nord du Sénégal pour promouvoir la culture.

Adapter le roman sur les planches s'est imposé à lui. « On cherchait une histoire qui se passe au Fouta. Et le pays que décrit Cheikh Hamidou Kane, c'est en fait son Fouta natal. Tous ces personnages, puisque c'est un roman autobiographique, ont existé et sont donc aussi de cette région-là. Ce que nous aujourd'hui, contemporains du XXIe siècle, connaissons du Fouta, résonnait avec le passé historique de cette région. Tout cela faisait sens. Nous l'avons monté en français et en peul », explique-t-il.

« Je me retrouve dans Samba Diallo »

Sur scène, les dialogues sont tirés du roman et un personnage vient incarner la voix du narrateur, Cheikh Hamidou Kane. Les comédiens de la troupe nationale du théâtre Daniel Sorano sont allés passer quelques jours dans le Fouta pour se préparer.

Dans la distribution figurent également des acteurs originaires de la région comme Mamadou Sylla qui incarne le héros. « Du côté de la réalité, je me retrouve dans Samba Diallo parce qu'étant enfant, je suis allé au foyer ardent et puis je suis allé à l'école française. J'ai aussi quitté mon village pour aller dans un autre village. Je me retrouve dans Samba Diallo. Ce n'était pas du tout difficile », reconnaît le comédien.

Après la représentation dakaroise, la pièce sera jouée dans les régions du pays et dans les écoles.

01:05 Samba Diallo est déchiré entre ses racines africaines, sa culture, sa religion et l'occident dont il se rapproche en allant étudier en France. L'Aventure ambiguë est un texte universel, toujours d'actualité aujourd'hui et Abdoulaye Elimane Kane philosophe, ancien ministre de la Culture et proche de Cheikh Hamidou Kane se réjouit des réflexions qu'il peut créer