São Tomé and Príncipe: Une sélection remaniée pour enfin lancer sa campagne mondiale

Le sélectionneur de Sao Tomé-et-Principe, Ricardo Monsanto, a dévoilé une liste de 23 joueurs en vue des prochaines rencontres de qualification pour la Coupe du Monde 2026 face à la Guinée équatoriale et au Liberia. Toujours en quête de leurs premiers points dans ces éliminatoires, les insulaires espèrent inverser la tendance après un début de campagne difficile.

Lanternes rouges du groupe H, les Faucons et Papillons ont subi quatre revers consécutifs dans la course aux billets pour le Mondial organisé au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Ils tenteront de redresser la barre lors de deux déplacements périlleux : le 21 mars à Malabo contre la Guinée équatoriale, puis le 24 mars à Monrovia face au Liberia.

Une liste marquée par des retours et des nouveautés

L'une des principales surprises de cette convocation est le retour d'Edney "Vavá Pequeno" Montóia, absent depuis 2019. Âgé de 31 ans, le défenseur évolue actuellement en quatrième division portugaise. Ricardo Monsanto a également décidé d'élargir son groupe avec trois nouveaux visages : Nicola Bragança et Waldimison Santo, qui évoluent au Portugal, ainsi que l'attaquant Edson Júnior, récemment transféré en Croatie.

Si l'ossature de l'équipe repose largement sur des joueurs évoluant à l'étranger - notamment au Portugal, en Angleterre, en Croatie et en Amérique du Sud -, seuls deux éléments proviennent du championnat local : l'attaquant Luís "Dola" Costa et le défenseur Gilberto Almeida.

Le leader technique de cette sélection reste l'expérimenté Luís Leal. À 37 ans, l'ancien attaquant de l'Estoril Praia continue de répondre présent malgré son âge avancé. Globe-trotter passé par le Mexique, l'Argentine, le Paraguay et la Bolivie, il évolue désormais en deuxième division péruvienne sous les couleurs de Tacna Heroica.

Un effectif remodelé, mais des absences notables

La sélection enregistre aussi quelques absences de taille. Denilson Silva, auteur du seul but de Sao Tomé-et-Principe dans ces éliminatoires face au Malawi, est suspendu. De plus, Nuno Malheiro, ancien pensionnaire du championnat islandais, et le vétéran Hernane Espirito n'ont pas été retenus pour ce rassemblement.

À noter que plusieurs joueurs évoluant dans des divisions inférieures à l'étranger intègrent le groupe, à l'image de Pedro Mateus (Feirense, D2 portugaise) et Ronaldo Lumungo (Paços de Ferreira, D2 portugaise). Deux éléments issus du football non professionnel anglais sont également présents, dont Mauro Vilhete, passé par la League Two avec Barnet.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but :

Yaniel Bonfim (Celtic Castilla, Espagne)

Pedro Mateus (Feirense, Portugal)

Fehér Mendes (Leões do Porto Salvo, Portugal)

Défenseurs :

Gilberto Almeida (Desportivo 6 de Setembro)

Ricardo Fernandes (União Santarém, Portugal)

Rogério Fernandes (Guarda, Portugal)

Edney "Vavá Pequeno" Montóia (Comércio Indústria, Portugal)

Adjackson Ramos (Novoli Cálcio, Italie)

Elias Varela (Minas Argozelo, Portugal)

Adjeil Neves (Bansko, Bulgarie)

Milieux de terrain :

Nicola Bragança (Serpa, Portugal)

Joel Neves (Oriental Hospital, Portugal)

Waldimison Santo (Murteirense, Portugal)

Mauro Vilhete (Hampton & Richmond Borough, Angleterre)

João Silva (Farsley Celtic, Angleterre)

Attaquants :