En prélude à la Journée Internationale des Droits des Femmes célébrée chaque année le 8 mars, le Musée de la Femme Henriette Bathily a accueilli une rencontre de haut niveau hier, jeudi 7 mars, en présence de l'ambassadrice de France au Sénégal, Madame Christine Fages, de la directrice exécutive du musée, Madame Awa Cheikh Diouf, et de la représentante de la ministre de la Famille et des Solidarités Madame Maimouna Dièye.

Cet événement, organisé en partenariat avec l'Ambassade de France, s'inscrivait dans le cadre de l'initiative « Égalité en Lumière », visant à mettre en avant les actions en faveur des femmes au Sénégal.

Madame Christine Fages, ambassadrice de France au Sénégal, a rappelé l'engagement de la France en faveur de la diplomatie féministe, une initiative portée par seulement 15 pays dans le monde. Elle a souligné que le soutien à l'écosystème féminin est une priorité pour l'équipe France au Sénégal, notamment dans les domaines de la santé, de l'entreprenariat, et de la lutte contre les violences faites aux femmes.

« Nous souhaitons que cet événement soit un des événements majeurs de l'année, au même titre que le Women Investment Forum ou le forum exclusivement féminin », a-t-elle déclaré.

L'ambassadrice a également mis en avant les projets concrets soutenus par la France, tels que le fonds Maïssa, dédié aux industries culturelles et créatives, et le projet Finance for All, qui facilite l'accès au financement pour les femmes entrepreneures. « Les femmes sénégalaises sont dynamiques et créent de la richesse. Elles ont juste besoin d'un coup de pouce pour co-construire des projets bénéfiques pour tous », a-t-elle ajouté.

Une exposition ethnographique mettant en lumière le pouvoir des femmes

Madame Awa Cheikh Diouf, directrice exécutive du Musée de la Femme Henriette Bathily, a présenté l'exposition photo ethnographique intitulée « Égalité en Lumière », réalisée en partenariat avec l'Ambassade de France. Cette exposition met en avant les communautés Adiamat et Tenda du Sénégal, ainsi que les rôles traditionnels des femmes dans l'organisation sociale et politique de ces communautés. « Cette exposition met en exergue le pouvoir des femmes, qu'il soit ésotérique ou politique. C'est la quintessence de ce que nous voulons transmettre », a-t-elle expliqué.

L'exposition, qui se tient à l'esplanade de la Place du Souvenir, présente également les réalisations concrètes des femmes entrepreneures soutenues par les différents programmes mis en place. « Dès l'instant où l'on capacite les femmes et qu'elles acquièrent un savoir-faire, elles peuvent aller de l'avant. Le thème de cette année, 'Pour toutes les femmes et pour toutes les filles : droit, égalité et autonomisation', reflète cette volonté de les accompagner financièrement et techniquement », a ajouté Madame Diouf.

Un programme riche en activités

Pendant deux jours, plusieurs activités sont prévues pour célébrer les droits des femmes et leur autonomisation. Un colloque réunissant des experts, des entrepreneures et des représentantes d'ONG abordera des thématiques telles que l'accès au financement, la santé des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Des stands d'exposition présenteront les réalisations des femmes dans divers domaines, notamment le sport, l'investissement, et les industries créatives.

En marge de l'exposition, des ateliers de formation et de sensibilisation seront organisés pour les femmes entrepreneures, avec un focus sur les compétences techniques et managériales nécessaires pour développer leurs projets. Enfin, une cérémonie de remise de prix récompensera les initiatives les plus innovantes portées par des femmes.

Des avancées concrètes depuis la première édition

Interrogée sur les avancées depuis la première édition de l'événement, Madame Fages a souligné les progrès réalisés dans le cadre du Teranga Club et de l'incubation des femmes dans l'entreprenariat. « Nous avons incubé un nombre important de femmes cette année et continuons à soutenir les ONG dans la santé des femmes et la lutte contre la violence », a-t-elle déclaré.

La représentante de la ministre de la Famille et des Solidarités a salué cette initiative et réaffirmé l'engagement du gouvernement sénégalais à soutenir les femmes dans tous les domaines. « L'autonomisation des femmes est une priorité nationale, et nous travaillons main dans la main avec nos partenaires pour atteindre cet objectif », a-t-elle conclu.

Cette rencontre au Musée de la Femme Henriette Bathily a été l'occasion de rappeler l'importance de la collaboration internationale pour l'autonomisation des femmes. À travers des expositions, des colloques et des ateliers, cet événement a mis en lumière les réalisations des femmes sénégalaises et les défis qui restent à relever. Alors que la Journée Internationale des Droits des Femmes est programmée pour demain, samedi 08 mars, cet événement rappelle que l'égalité et l'autonomisation des femmes sont des enjeux majeurs pour le développement durable du Sénégal et du monde entier.