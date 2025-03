Ile Maurice: Faucon Flacq Camp Ithier VBC et Quatre-Bornes VBC prennent la porte de sortie

Le champion de Maurice, Faucon Flacq Camp Ithier VBC et le Quatre-Bornes VBC, n'ont pu se qualifier pour les demi-finales du Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7). Jeudi 6 mars dernier, au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, ces deux formations ont été battues par leurs adversaires réunionnais, Saint-Denis Olympique VB et Tampon Gecko Volley respectivement. Le seul représentant de la République de Maurice dans le dernier carré, ce vendredi, sera Oranges, le champion de Rodrigues.

Une fois encore, Camp Ithier réalisait une mauvaise entame de match. Après avoir couru derrière le score tout au long du premier set, ils s'inclinaient 20-25. Ils se montraient plus combatifs lors de la deuxième manche qui allait se conclure sur le score de 33-31. Alors que l'on pensait que la machine flacquoise était résolument lancée, elle eut encore des ratés lors du troisième set. La blessure de leur principale arme offensive, Cédric Jolicoeur, allait lui rendre la tache encore plus difficile. Les Dionysiens reprenaient l'avantage (25-22). Dans la quatrième manche, Ashwyn Ramakalawon semblaient totalement absents et le SDOVB coaché par Stanley Cès en profitait pour mettre fin au débat, 25-20.

« Nous sommes définitivement déçus de perdre en quart de finale. Certains joueurs n'ont pas répondu présents aujourd'hui (hier). Nous avons travaillé, nous avons fait beaucoup d'efforts et tout mis en place mais ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Nous avons essayé par tous les moyens de les motiver. Ils sont restés déconnectés et nous avons payé cela bien cher. Nous avons joué avec un seul pointu, Cédric (Jolicoeur), parce qu'avec la blessure de Bernard Thomas avant le tournoi, j'avais converti Jeffrey Noblet en libero. Les plans ont été chamboulés. Nous avons perdu notre organisation de jeu. Le 3e set a fait la différence. Nous avions trois points d'avance mais nous n'avons pas pu gérer dans le money time. Ensuite, nous avons baissé pied et perdu le match », regrettait Deepak Aungnoo, coach de Camp Ithier.

Quatre-Bornes VBC n'a pas été en mesure d'écarter de son chemin le tenant du titre. Après un premier set catastrophique perdu 9-25, Evans Sauteur et ses camarades parvenaient tout de même à se mettre au niveau de leur illustre adversaire. Usant de leur expérience, les Tamponnais gardaient, cependant, le contrôle pour s'offrir les deux manches suivantes sur le score identique de 25-23.

« L'objectif prioritaire est atteint, il fallait se qualifier. Quatre-Bornes on les connaît, on sait que c'est une bonne équipe et on savait qu'elle n'allait pas abandonner. Le premier set a été un peu trompeur, ils ne sont pas rentrés dans leur quart de finale alors que nous, nous étions agressifs. Puis ça s'est équilibré, ils nous ont fait un peu peur. Heureusement on a su se reprendre au moment ou il fallait. Maintenant, la compétition elle n'est pas finie. Il faudra aller chercher une victoire en demi-finale contre les Rodriguais (Oranges). Bravo à Quatre-Bornes, il nous ont donné du fil à retordre. Oranges est l'équipe qui nous a fait la meilleure impression. Si on veut conserver notre titre, il faudra battre les meilleurs », a indiqué Raphaël Guermeur, capitaine du TGV.

Oranges sauve l'honneur

« Perdre un match génère toujours des regrets. Le premier set a créé un déséquilibre. Au deuxième set, nous avons joué sous pression mais nous avons essayé de rentrer dans le match. Nous étions au contact. Le potentiel est présent au sein de l'équipe. Je suis triste que nous ne puissions pas disputer les demi-finales. Nous allons continuer à travailler pour faire progresser nos jeunes », a faisait ressortir, de son coté, Al-Zakiyy Ozeer, coach du QBVC.

Oranges a sauvé l'honneur pour la République de Maurice en disposant facilement du VBC St-Denis en trois sets, 25-17, 25-16 et 25-12.

« Nous avons effectué une grosse préparation depuis novembre de l'année dernière et là, il faut remercier la commission de la Jeunesse et des Sports de Rodrigues qui met un gymnase à notre disposition. Nous avons consenti à beaucoup de sacrifices. Nous sommes venus ici en tant qu'outsider et nous ne attendions pas à arriver à ce niveau. Mais en voyant évoluer les autres équipes, nous avons vu que nous pouvions viser plus haut. Nous attendons maintenant notre adversaire en demi-finale en espérant que le meilleur reste à venir. Nous disons un grand merci aux supporters rodriguais qui sont venus nous soutenir. Nous voulons faire honneur à notre île », a déclaré Johnny Pierre-Louis, assistant-entraîneur d'Oranges.

Le champion de Rodrigues aura, cependant, fort à faire en demi-finale aujourd'hui face au TGV.Dans le dernier quart de finale, la logique a été respectée avec la victoire de la Gendarmerie Nationale aux dépens du VC M'Tsapere de Mayotte, 25-12, 25-23 et 25-18. Les Malgaches affronteront le SDOVB avec l'objectif d'obtenir leur ticket pour la finale.

A noter que les demi-finales féminines vont également se tenir ce vendredi 7 mars au gymnase Pandit Sahadeo. Les tenantes du titre du Saint-Denis Olympique affronteront les Seychelloises de City Ladies tandis que le Tampon Gecko Volley de la Réunion sera opposé à la Gendarmerie Nationale de Madagascar.

Résultats

Masculin (quarts de finale)

Oranges (Rod) b. VBC Saint-Denis (Reu) 3 sets à 0 (25-17, 25-16, 25-12)

Tampon Gecko Volley (Reu) b. Quatre-Bornes VBC (Mce) 3 sets à 0 (25-9, 25-23, 25-23)

Saint-Denis Olympique VB (Reu) b. Faucon Flacq Camp Ithier VBC (Mce) 3 sets à 1 (25-20, 31-33, 25-22, 25-20)

Gendarmerie Nationale (Mad) b. VC M'Tsapere (May) 3 sets à 0 (25-12, 25-23, 25-18)

Féminin

Matches de classement

VC Cote Ouest (Reu) b. Squad X Club (Mad) 3 sets à 0 (25-17, 25-18, 25-23)

VB de St Pierre (Reu) b. VC Kanibe (May) 3 sets à 1 (25-21, 25-17, 22-25, 25-10)

Olympique Montagne Goyaves (Rod) b. Azur SC (Mce) 3 sets à 0 (25-8, 25-9, 25-14)

Quatre-Bornes VBC (Mce) b. Tranquebar Black Rangers (Mce) 3 sets à 0 (25-14, 25-9, 25-6)

Oranges (Rod) b. Premium Cobra (Sey) 3 sets à 0 (25-18, 25-17, 25-15)

Masculin

Match de classement

Port-Louis Fire Star (Mce) vs Neo Boyz (Sey) 3 sets à 0 (25-18, 27-25, 25-20)

Le programme du 7 mars

Demi-finales (au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Féminin

13h : City Ladies (Sey) vs Saint-Denis Olympique VB (Reu)

15h : Tampon Gecko Volley (Reu) vs Gendarmerie Nationale (Mad)

Masculin

17h : Saint-Denis Olympique VB (Reu) vs Gendarmerie Nationale (Mad)

19h : Oranges (Rod) vs Tampon Gecko Volley (Reu)