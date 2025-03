Ile Maurice: Cyril Wong Sun Thiong à la présidence du conseil d'administration de Bank One

Bank One franchit une nouvelle étape dans son développement avec la nomination de Cyril Wong Sun Thiong à la présidence de son conseil d'administration, effective depuis le 5 mars 2025. Il succède à Roselyne Renel, qui a accompagné la banque lors d'une phase clé de sa croissance et de sa modernisation.

Administrateur indépendant au sein du conseil depuis août 2023, Cyril Wong Sun Thiong dispose d'une vaste expé- rience dans le secteur bancaire, notamment en matière de gouvernance et de gestion des risques. Sa nomination intervient alors que Bank One poursuit son expansion à Maurice et en Afrique subsaharienne, avec un accent particulier sur l'élargissement de son offre et l'accélération de sa transformation digitale.

Avant de rejoindre Bank One, il a occupé plusieurs postes stratégiques dans le domaine bancaire. De 2014 à 2023, il a été président du comité d'audit et administrateur non exécutif d'ABSA Bank (Mauritius) Ltd. Il a également exercé les fonctions de directeur exécutif et de vice-président du conseil d'administration de Barclays Bank (Mauritius) Ltd. Son parcours comprend aussi des responsabilités de directeur financier et de Chief Compliance & Risk Officer chez Barclays Mauritius, après avoir travaillé pour des multinationales telles qu'ExxonMobil et British American Tobacco.

En parallèle, Cyril Wong Sun Thiong siège actuellement en tant qu'adminis- trateur indépendant au sein de plusieurs entreprises, notamment ABC Motors Co Ltd, MDIT, Sanlam Africa Core Real Estate Investment Ltd et Avanz Growth Markets Ltd.

Réagissant à sa nomination, il a souligné la solidité de Bank One, son ancrage local et son ouverture vers l'international. Il s'est engagé à renforcer la présence régionale de la banque tout en soutenant une croissance durable.

De son côté, Roselyne Renel a salué le chemin parcouru par Bank One ces dernières années, marquées par une transformation significative et une adaptation aux nouveaux défis du secteur bancaire. Elle s'est dite confiante quant à la capacité de son successeur à poursuivre cette trajectoire avec vision et ambition.

Avec cette transition à sa tête, Bank One entend consolider sa position en tant qu'acteur majeur du secteur financier, tout en restant fidèle à sa mission d'accompagner ses clients face aux évolutions du marché.