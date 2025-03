Tunisie: Ben Guerdane - Commémoration du 9e anniversaire de la victoire contre le terrorisme et aspirations au développement régional

La ville de Ben Guerdane, dans le gouvernorat de Médenine, commémore vendredi avec fierté le neuvième anniversaire de l'épopée du 7 mars 2016, une victoire marquante contre le terrorisme et l'extrémisme.

Il y a neuf ans, le 7 mars 2016, à l'aube, les habitants de Ben Guerdane, au sud-est de la Tunisie et à trente-deux kilomètres des frontières tuniso-libyennes, sont réveillés par des crépitements d'armes. Leur ville est attaquée. Des groupes terroristes ont tenté de prendre d'assaut simultanément une caserne militaire et deux districts de la Sûreté et de la Garde nationales.

Les vaillants militaires et agents sécuritaires ont immédiatement maîtrisé ces terroristes. Les affrontements ont fait 50 morts parmi les assaillants, et 22 parmi les militaires et sécuritaires. De plus, sept civils sont tombés en martyrs lors de cette bataille, qui restera à jamais gravée dans l'histoire de la Tunisie.

Pour plusieurs observateurs et historiens, les Tunisiens ont donné l'exemple pendant ces événements, unissant leurs efforts à ceux des forces armées pour combattre avec bravoure et repousser avec succès cette attaque terroriste bien préparée, lancée à l'improviste, dans le but de prendre le contrôle de Ben Guerdane et de la transformer en un "émirat" de l'État islamique.

À Ben Guerdane, la commémoration de cette victoire contre les ennemis barbares, dénués de toutes qualités humaines, est célébrée comme "une journée de fête nationale". En effet, toutes les administrations publiques sont fermées ce jour-là, sauf les services d'urgence de l'hôpital, à l'appel de l'Union locale UGTT, qui a décidé de déclarer le 7 mars jour férié dans la région.

Les habitants de Ben Guerdane n'abandonnent pas l'idée de faire du 7 mars une journée nationale pour graver la mémoire de cette épopée héroïque dans l'histoire collective des Tunisiens. Ils appellent le gouvernement à appliquer la décision préalablement annoncée de décréter le 7 mars "jour national de la victoire contre le terrorisme", mais qui n'a toujours pas été publiée au Journal officiel de la République tunisienne.

Les festivités marquant le 9e anniversaire de l'épopée du 7 mars ont débuté dimanche dernier, avec une cérémonie solennelle à la Place des Martyrs et un défilé militaire dans les rues de la ville pour rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie lors de cette bataille pour défendre la souveraineté du pays.

Après le succès de leur épopée, les habitants de Ben Guerdane nourrissent de grands espoirs et de fortes attentes quant à une vie meilleure, notamment grâce à la réalisation de grands projets qui, une fois activés, stimuleront le développement de la région. Parmi ces projets figurent la zone industrielle, la zone franche d'activité commerciale et logistique, la plateforme des viandes rouges, l'unité de dessalement d'eau, la centrale de production électrique, ainsi que les travaux programmés pour réaménager plusieurs routes.

Ils aspirent, en outre, à ce que le 7 mars ne soit pas seulement une date de commémoration, mais qu'il serve à améliorer les conditions socioéconomiques dans la région et à promouvoir la qualité de vie de ses habitants.

À cet égard, ils attendent toujours une amélioration de la qualité des soins de santé, l'installation d'entreprises et d'usines dans la zone industrielle encore inexploitée, une meilleure qualité de l'eau potable et la réduction des coupures d'électricité.