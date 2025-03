Angola: L'AN est solidaire avec les femmes victimes des conflits armés sur le continent

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a exprimé vendredi sa solidarité avec les femmes, notamment en Afrique, qui sont victimes de conflits armés, kidnappées, humiliées et abusées, sans pouvoir exercer leur droit de participer à la défense de leurs familles et de leurs vies.

S'adressant à la presse à l'occasion de la Journée internationale de la femme samedi, elle a attiré l'attention sur l'escalade des conflits militaires dans différents pays, notamment en Afrique, en mentionnant la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique et le nord du Mozambique.

Quant à la devise de l'événement, « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation », la dirigeante a déclaré qu'elle incite à réfléchir sur le rôle des femmes en tant qu'éducatrices de la famille, promotrices de bonnes valeurs, gardiennes des coutumes et des habitudes.

«Les filles sont l'avenir du pays. L'Assemblée nationale a pris diverses initiatives, comme le récent séminaire sur les mariages précoces et la maltraitance des filles. Nous poursuivrons dans cette voie », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que l'initiative s'étendrait à la famille, aux églises et aux communautés, car les filles doivent recevoir une éducation qui les rende dignes, afin qu'à l'avenir elles soient des femmes honorables, avec des engagements et des aspirations.

À cette occasion, elle a salué toutes les femmes angolaises pour cet anniversaire, qui est célébré le 8 mars, en mettant l'accent sur les femmes législatrices qui, au Parlement, mettent leur potentiel et leur sagesse au service des électeurs.

Elle s'est félicitée du fait que de nombreuses femmes occupent des postes de gestion et de direction au sein de l'Assemblée nationale et s'est engagée à poursuivre ses efforts pour que ce nombre augmente et que la parité entre les hommes et les femmes soit respectée.