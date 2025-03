Algérie: DGSN - Une réception à l'occasion de la Journée internationale de la femme

ALGER — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a organisé dans la soirée de jeudi une réception à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars.

Ont assisté à cet événement, des membres du Gouvernement, des moudjahidate, des représentantes des corps de sécurité et d'instances officielles, ainsi que des journalistes et des retraitées de la Sûreté nationale.

Dans une allocution lue en son nom par le Chargé de gestion du Secrétariat général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Mohamed Charaf-Eddine Boudiaf, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a affirmé : "Nous célébrons aujourd'hui une occasion importante qui met en exergue le rôle de la femme algérienne dans tous les domaines d'activité, y compris dans la sauvegarde de la sécurité et de la paix".

A cette occasion, M. Merad a rappelé les sacrifices de la femme algérienne, qui se distingue par sa glorieuse contribution à la défense et l'édification de son pays, étant l'artisane d'exploits héroïques qui resteront à jamais une référence dans la lutte pour la liberté et l'indépendance.

Dans ce contexte, il a salué "les efforts des femmes policières, tous grades confondus, pour leur détermination à poursuivre les efforts engagés, conscientes de l'ampleur des défis auxquels notre pays fait face avec ce que cela implique comme sacrifices pour mettre fin à toute forme d'atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays".

M. Merad s'est félicité, en outre, des "grandes responsabilités assumées par la femme algérienne au sein des institutions de l'Etat", affirmant qu'"elle confirme, ainsi, ses compétences et sa capacité à contribuer efficacement à l'élaboration et à la concrétisation des différentes politiques et programmes pour construire un avenir prometteur sur tous les plans.

Après avoir salué les hauts niveaux de responsabilité auxquels a accédé la femme algérienne au sein de l'institution de la police, le ministre a affirmé que sa participation aux côtés de son frère, l'homme, à la réalisation d'acquis successifs se consacre fermement en application de la vision globale dont les contours ont été définis par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en toute sagesse et clairvoyance.

De son côté, le Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, a souligné, dans une allocution prononcée en son nom par la sous-directrice des études à la direction générale de la Police, la commissaire divisionnaire Zahra Bouariche, que la célébration de cette journée en ce mois où nous commémorerons, aussi, prochainement, l'anniversaire de la Fête de la victoire, célébrée le 19 mars de chaque année, revêt une symbolique historique et constitue une occasion de rappeler les exploits et hauts faits des chouhada et des chahidate de la Guerre de libération, qui se sont sacrifiés pour que notre pays recouvre son indépendance et sa souveraineté".

Il a affirmé que les femmes policières imprégnées de ces valeurs authentiques, sont sans nul doute les nobles héritières de nos nobles prédécesseurs", ajoutant que les héritières des chahidate et des moudjahidate d'Algérie sont tout aussi déterminées à poursuivre la voie de nos prédécesseurs en oeuvrant à l'obtention davantage d'acquis et en veillant à la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie, et à son développent dans tous les domaines".

Des femmes membres du gouvernement et des personnalités nationales, des moudjahidate et des cadres des corps sécuritaires et des différents secteurs ainsi que des femmes journalistes ont été distinguées, lors de cette cérémonie.