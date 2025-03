Tunisie: Lancement de la vaccination gratuite contre le cancer du col de l'utérus

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer la santé publique, la Tunisie a officiellement intégré le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) dans le calendrier national de vaccination. Ce vaccin, hautement efficace, permet de prévenir le cancer du col de l'utérus, l'un des cancers les plus répandus chez les femmes, annonce le ministère de la Santé, dans un communiqué rendu public sur sa page officielle Facebook.

La même source ajoute que cette vaccination est essentielle parce que le cancer du col de l'utérus est évitable, et que la vaccination représente la meilleure solution pour protéger les jeunes filles dès leur plus jeune âge, en leur offrant une protection durable et en sauvant des vies à long terme.

Qui est concerné par la vaccination ?

Les filles en 6e année de l'enseignement primaire, dans les écoles publiques et privées, recevront le vaccin durant les mois d'avril et mai 2025. Les filles non scolarisées âgées de 12 ans pourront se faire vacciner gratuitement dans les centres de santé de base à partir d'avril 2025.

La même source ajoute que la Tunisie vise une couverture vaccinale de 90 % des filles de 15 ans d'ici 2030, conformément à la stratégie nationale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus.

Le ministère assure que le vaccin est gratuit, sûr et constitue un véritable bouclier contre le cancer du col de l'utérus. Les autorités de santé appellent les parents à saisir cette opportunité et à participer activement à la protection de la santé des futures générations.