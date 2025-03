Tunisie: Pluies continues à Tunis - Appel à la prudence et à éviter les déplacements non essentiels

En raison des fortes pluies tombées en quelques heures, le niveau des eaux a considérablement augmenté, entraînant des perturbations importantes dans la circulation routière. Cette situation a conduit à des fermetures de routes et à la mise en place de déviations, notamment dans certains secteurs de la capitale.

Affaf Ben Ghenia, présidente de l'Association des ambassadeurs de la sécurité routière, a indiqué vendredi matin, 07 mars 2025, lors de son passage sur Express Fm, que plusieurs routes étaient fortement embouteillées, avec des fermetures temporaires dans des zones sensibles telles que Moncef Bey et Bab Saadoun. Les interventions des agents de la police et de la garde nationale ont permis de réguler la circulation et de limiter les impacts.

Les autorités ont déployé des équipes de la protection civile pour pomper l'eau accumulée, en particulier dans les zones les plus touchées. Ben Ghenia a conseillé aux citoyens de limiter leurs déplacements non essentiels aujourd'hui et de ne se rendre dans la capitale que pour des raisons urgentes. Elle a également souligné que les fortes pluies persisteraient cet après-midi, augmentant ainsi les risques de nouvelles perturbations.

Elle a insisté sur l'importance de la vigilance et de la prudence pour les usagers de la route, en appelant à réduire la vitesse, maintenir une distance de sécurité et éviter toute conduite imprudente face aux conditions météorologiques difficiles.