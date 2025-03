Tunisie: 94 333 chèques validés et 135 179 comptes ouverts sur Tunicheque en un mois

Le nombre de chèques validés et traités sur la plateforme électronique unifiée Tunicheque a atteint, au 6 mars 2025, un total de 94 333 chèques.

Quant au nombre de comptes ouverts sur la plateforme, il s'élève à 135 179, après un mois d'exploitation, depuis son lancement le 2 février 2025, a indiqué une source officielle de la Banque centrale de Tunisie dans une déclaration à l'agence TAP, ce vendredi.

La plateforme a également reçu 1 511 demandes de renseignements et clarifications, via son interface en ligne et son centre d'appel dédié. Le numéro de téléphone du centre d'appel est le 31380671.

La source a précisé que l'ouverture des comptes sur Tunicheque a connu un rythme plus modéré avec le début du mois de Ramadan. En effet, pendant les deux premières semaines suivant le lancement de la plateforme, 104 000 comptes ont été ouverts, soit une augmentation de 31 179 comptes durant la période récente.

Cependant, un autre fait notable est l'augmentation du nombre de chèques déposés : le volume est passé de 20 000 chèques durant les deux premières semaines à 94 333 chèques actuellement.

En parallèle, le nombre de demandes d'informations a progressé de manière plus modeste. Ainsi, les deux premières semaines ont enregistré 1 080 demandes, tandis que les deux semaines suivantes ont vu une augmentation de 400 demandes supplémentaires, atteignant un total de 1 511.

Cette baisse dans le nombre de demandes a été attribuée à une meilleure compréhension du fonctionnement de la plateforme Tunicheque par les citoyens et les acteurs économiques, après la résolution des premiers problèmes techniques rencontrés, notamment ceux liés à la géolocalisation et à l'utilisation de numéros de téléphone fixes.

Appel à l'usage systématique de Tunicheque pour les commerçants

La Banque centrale de Tunisie a encouragé les commerçants à s'inscrire sur la plateforme et à l'utiliser de manière régulière pour garantir leurs droits et éviter les problèmes liés aux chèques. Tunicheque vise à améliorer la transparence et à réduire les risques dans les transactions commerciales, un objectif qui devient de plus en plus clair auprès des Tunisiens.

Dans cette optique, la Banque centrale a également souligné la nécessité d'adopter, parallèlement au chèque, d'autres moyens de paiement disponibles, tels que les cartes de crédit, le paiement différé ou le paiement mobile, pour faciliter les transactions financières tout en garantissant plus de sécurité et de fiabilité.

Le responsable a conclu en appelant à intensifier le téléchargement des chèques reçus via Tunicheque afin de sécuriser les transactions financières et protéger les droits des acteurs économiques. En garantissant les montants des chèques et en vérifiant leur validité et leur légalité, la plateforme contribue à limiter les problèmes liés aux chèques sans provision, tout en prévenant les chèques volés ou falsifiés.