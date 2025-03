Burkina Faso: « Sion 2025 » - Pour une Eglise africaine impactant

Le Temple évangélique grâce et victoire a lancé officiellement le 4 mars 2025, les activités de la 12e édition de « Sion ». Cet événement annuel destiné à approfondir la compréhension spirituelle des fidèles chrétiens, tout en favorisant un cadre d'échanges et de témoignages, se déroulera sous le thème « À quand l'église africaine ? Orthodoxie, Orthopathie et Orthopraxie ».

Promouvoir l'évangélisation pour attirer des Âmes au Seigneur Jésus Christ. C'est la mission que le Temple évangélique grâce et victoire (TEGV), une église locale affiliée aux Assemblées Dieu du Burkina Faso, s'est confiée à travers la 12e édition de « Sion ». L'événement se tient du 4 au 9 mars 2025 sur le thème « À quand l'église africaine ? Orthodoxie, Orthopathie et Orthopraxie » tiré de Romains 8 :19.

A l'ouverture du séminaire le mardi 4 mars 2025 à la salle de conférence de Ouaga 2000, le Pasteur Elie Z. Koumbem initiateur de « Sion », a expliqué que le développement de l'Europe et sa civilisation est venue de la pensée d'Augustin, qui était un Africain berbère. Selon lui, l'Afrique a joué un rôle au sein de l'Eglise mondiale mais l'Eglise africaine a encore des problèmes à trouver sa voie, et surtout à impacter la société.

C'est pourquoi, a dit le Pasteur principal de TEGV, nous avons paraphrasé Joseph Ki-Zerbo, pour nous poser cette question : à quand l'église africaine ?

L'Eglise africaine face aux défis

« Les notions d'orthodoxie (doctrine), d'orthopathie (émotions) et d'orthopraxie (actions) constituent un appel à une foi intégrée qui va au-delà des simples pratiques religieuses », a expliqué Dr Elie Koumbem.

Selon le parrain de la 12e édition de « Sion », honorable Daniel Rasmane Sawadogo, l'Eglise africaine est en pleine expansion et elle est à la fois confrontée à de multiples défis, tels que, l'urbanisation, la croissance démographique, la montée des sectes, la pauvreté et les inégalités sociales, la persécution et les tensions religieuses. « SION » va permettre, à son avis, de répondre à ces différents défis et d'encourager les croyants à persévérer comme Jésus le recommande.

Depuis 2014, le TEGV organise chaque année une semaine dédiée à la réflexion stratégique et à l'intensification spirituelle, appelée « SION ». Le concept de SION s'inspire du sens du mot, signifiant « un lieu élevé », la demeure de Dieu, un espace de dévotion, comme le souligne les versets bibliques de Psaumes 132 :13-16, Joël 3 :17 et Jérémie 30 :17-22.