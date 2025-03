Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 mars 2025

ONU Femmes s'engage pour que TOUTES les femmes et les filles puissent jouir pleinement de leurs droits et de leurs libertés

Ce 8 mars marque la célébration de la femme dans toute sa grandeur et le rôle important qu’elle joue pour la société. À cette occasion, ONU Femmes appelle le monde entier à défendre les droits, l'autonomisation et l'égalité pour toutes les femmes et les filles.

En 2025, les droits des femmes et des filles sont encore bafoués dans certains pays du monde. Selon le dernier rapport d'ONU Femmes « Le point sur le droit des femmes, 30 ans après Beijing », publié en amont de cette 50e Journée internationale des femmes, en 2024, près d'un quart des gouvernements du monde entier faisaient état d'un recul des droits des femmes.

En dépit de progrès notables, l’agence onusienne indique que « seuls 87 pays ont déjà été dirigés par une femme, et une femme ou une fille est tuée toutes les 10 minutes par un partenaire ou un membre de sa propre famille ». Actuellement, nous vivons dans un monde où la technologie est incluse dans toutes les sociétés. (Source allAfrica)

Kinshasa : tenue d’un colloque sur la sauvegarde de la souveraineté de la RDC

Un colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo a été lancé jeudi, lors d’une cérémonie, à Kinshasa, afin de conscientiser la communauté universitaire pour un éveil patriotique face à la guerre d’agression rwandaise.

« Ce colloque de trois jours sur la sauvegarde de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, constitue une occasion unique d’engager les acteurs du secteur de l’enseignement supérieur et universitaire dans la défense de la patrie et montrer le rôle crucial que joue ce sous-secteur dans la recherche de la paix. En mobilisant les ressources intellectuelles et les compétences des institutions académiques », a dit Marie-Thérèse Sombo, ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire. (Source Agence Congolaise de Presse)

Sahel : rejet de l’aide internationale après le gel de l’USAID (rapport)

La suspension des financements de l’USAID par Donald Trump a intensifié le rejet de l’aide internationale au Sahel, alimentant critiques, désinformation et tensions géopolitiques, selon un rapport d’Insecurity Insight.

Le gel des financements de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), ordonné par le président Donald Trump le 20 janvier 2025, a suscité un rejet massif de l’aide étrangère sur les réseaux sociaux au Sahel, selon un rapport de l’organisation Insecurity Insight publié en mars 2025.

Dans une analyse des discussions en ligne au Burkina Faso, au Mali et au Niger, l’étude révèle une montée en flèche des critiques envers les ONG et les bailleurs internationaux, alimentée par des discours nationalistes et pro-russes. « L’aide au développement n’a développé aucun pays, elle sert seulement aux donateurs pour exercer leur pression », peut-on lire dans l’un des commentaires analysés au Mali. (Source apanews)

Gabon : 300 millions de FCFA reçus de la BAD pour la carte sanitaire et pharmaceutique

Ce mercredi 5 mars 2025 le ministre des Comptes Publics et de la Dette, Charles M’Ba a reçu à son cabinet le Représentant Résident de la Banque Africaine de Développement (BAD), Nouridine Kane-Dia. Une rencontre marquée par la signature d’un accord de don d’une valeur de 300 millions de FCFA entre le gouvernement gabonais et l’institution financière.

En effet, ce don s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS), une initiative ambitieuse destinée à renforcer le système de santé du Gabon. Avec ces fonds le projet d’élaboration d’une carte sanitaire et pharmaceutique dans le pays va pouvoir entrer dans sa phase concrète. Ce projet est essentiel pour identifier les besoins en matière de santé, analyser la distribution des établissements de santé, et optimiser les ressources disponibles afin d’améliorer l’accès aux soins pour la population. (Source GaboMediaTime)

Bénin: le Parti « Les Démocrates » dénonce l’usage abusif de son logo dans une propagande électorale

L’annonce de la candidature d’Achille Pacôme Loko aux primaires du parti Les Démocrates pour la présidentielle de 2026 a suscité une réaction immédiate de la direction du parti. Celle-ci dénonce une utilisation illégale de son logo et affirme que cette initiative ne respecte pas ses textes internes. Dans un communiqué officiel, Les Démocrates mettent en garde contre toute récidive et rappellent que la gestion des candidatures relève exclusivement de ses instances.

Le parti d’opposition Les Démocrates est monté au créneau pour dénoncer l’utilisation abusive et illégale de son logo à des fins de propagande électorale. Dans un communiqué publié ce 7 mars 2025, la formation politique a condamné cette pratique et exigé qu’elle cesse immédiatement, sous peine de poursuites judiciaires. « Le parti « Les Démocrates » condamne cet usage abusif et illégal de son logo et demande instamment aux auteurs d’arrêter cet agissement », peut-on lire dans le communiqué. (Source beninwebtv)

Sénégal: «L’Aventure ambiguë», roman classique de la littérature africaine, adapté au théâtre

C’est un roman classique de la littérature africaine qui arrive sur les planches à Dakar. L’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, publié en 1961 et grand prix littéraire d’Afrique Noire en 1962, est adapté en pièce de théâtre à Dakar ce 8 mars. Le projet a d’abord été porté dans la région du Fouta au nord du pays, d’où vient l’auteur et où se passe une partie du livre.

Au son des tambours, on découvre sur scène l’histoire de Samba Diallo, enfant du Fouta déraciné quand il commence à étudier à l’école française. Le metteur en scène Xavier Simonin travaille depuis longtemps avec son association Globe dans le nord du Sénégal pour promouvoir la culture. (Source RFI)

Boxe : Imane Khelif sereine malgré la polémique sur sa féminité

Ciblée par des critiques autour de son genre lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle avait décroché la médaille d’or, la boxeuse algérienne Imane Khelif s’est dite sereine à l'approche des JO 2028 de Los Angeles.

"Je n'ai rien à cacher ni à craindre, comme le dit un proverbe algérien : "Seuls ceux qui ont de la paille dans l'estomac craignent le feu", et c'est pour cette raison que je dis que participer aux Jeux olympiques est le rêve de tout athlète. En tant que championne olympique, j'aspire à gagner une nouvelle médaille. Quant aux questions politiques, elles ne font pas partie de mes projets", a déclaré Imane Khelif, boxeuse algérienne.

Exclue du mouvement olympique depuis 2019, la Fédération internationale de Boxe (IBA) avait contesté le droit à la boxeuse algérienne de concourir chez les femmes, estimant qu’elle aurait une part de masculinité en elle. Malgré ces accusations, l'athlète a été sacrée championne olympique en 2024 à Paris. (Source Africanews)

Cameroun : le Palais de la culture Sawa remis au Ngondo

Le Palais de la Culture Sawa, nouveau lieu de rassemblement des peuples de la côte a officiellement été rétrocédé, mercredi 05 mars 2025 par la communauté urbaine de Douala au Ngondo, l’assemblée traditionnelle sawa.

L’Assemblée traditionnelle du Peuple Sawa, le NGONDO détient désormais les clés de la maison de la culture Sawa. Un an après son inauguration, le Palais de la Culture Sawa a officiellement été rétrocédé, mercredi 5 mars 2025 au Ngondo par la communauté urbaine de Douala (Source Africa 24)

Une réforme pour professionnaliser les agents de joueurs au Togo

Le football togolais, bien que regorgeant de talents prometteurs, peine à se structurer de manière professionnelle. L’un des freins majeurs à son développement réside dans le manque de formation et de compétences des agents de joueurs, acteurs clés dans l’encadrement et la gestion des carrières des footballeurs.

Les agents de joueurs, censés conseiller et négocier les contrats des footballeurs, sont souvent insuffisamment formés.

Face à ces défis, il devient urgent de professionnaliser et de réguler le métier afin de garantir un accompagnement sérieux et sécurisé aux footballeurs togolais. (Source togonews)

Le Maroc devient le plus gros acheteur de gaz en provenance de l’Espagne

Selon le dernier bulletin statistique de la Société espagnole des réserves stratégiques de pétrole (Cores), le Maroc est désormais le plus grand consommateur de gaz d’Espagne en 2024.

Le Royaume a importé 9.703 gigawattheures via le Gazoduc Maghreb-Europe (GME), un volume qui dépasse celui destiné aux clients historiques de l’Espagne, notamment la France (9.362 GWh) et le Portugal (4.056 GWh).

Au total, les exportations espagnoles de gaz ont atteint 36.084 GWh l’année dernière, dont 26,8% étaient destinées au Maroc. Outre la France et le Portugal, la liste des principaux acheteurs de gaz d’Espagne comprend l’Égypte (2.333), l’Italie (1.831), la Turquie (1.055), la Chine (902) et Porto Rico (883). (Source Le 360)