Tunisie: Soirée ramadanesque à la Cité de la culture de Tunis - Chanter... pour la bonne cause !

Un concert a été organisé en l'honneur de l'Association tunisienne pour les recherches en immuno-oncologie (Atrio), dont les revenus seront entièrement dédiés à la réalisation de l'étude y liée, déjà fin prête depuis trois ans, sans être mise en exécution, faute de financement.

La Cité de la culture de Tunis a bien entamé son programme spécial Ramadan, avec une soirée ramadanesque haute en couleur. Ainsi, le spectacle musical a été fort animé par la star tunisienne Zine El Haddad et le jeune chanteur Aziz Ghanem, tous deux ont très bien joué sur scène, chanté et dansé jusqu'à minuit, sous la direction du chef d'orchestre Sofiène Bouhamed.

En l'honneur de l'Atrio

En fait, ce concert a été organisé en l'honneur de l'Association tunisienne pour les recherches en immuno-oncologie (Atrio), dont les recettes seront entièrement dédiées à la réalisation de l'étude y liée, déjà fin prête depuis trois ans, sans être mise en exécution, faute de financement. L'objectif, si noble soit-il, est de pouvoir prendre en charge des malades souffrant de cancer dont le traitement est assez coûteux. Alors, pourquoi cette étude ? Il y a lieu de souligner la découverte d'un remède miraculeux voire révolutionnaire basé essentiellement sur l'immunothérapie.

L'Atrio, selon sa présidente Dr. Monia Zghal Malek, cancérologue, cherche par-là à renforcer ou rétablir la capacité du système immunitaire pour détruire, lui-même, les cellules cancéreuses. C'est un peu une option à la chimiothérapie, soit une technique de traitement ayant recours aux médicaments pour la destruction des cellules tumorales à un stade avancé.

Cette initiative scientifique aussi salvatrice a dû impliquer Zine Haddad et Aziz Ghanem dans cette piste humaniste, pour collecter un tant soit peu des fonds censés aider à ouvrir de nouveaux horizons en matière de recherches médicales, soulager les patients et leur redonner vie et espoir. Volontiers, nos deux chanteurs se sont vus, alors, pleinement engagés pour la bonne cause. Et comme toute victoire commence, d'abord, par s'aventurer et aller recevoir son baptême du feu, le malade du cancer, lui aussi, devrait avoir le courage pour briser le silence de la peur.

Sa guérison s'assimile ainsi à un combat gagné. 21h00, le public étant en place, le décor fut ainsi planté. La soirée avait démarré par un vidéoclip intitulé «Ô Gaza», signé par Zine Haddad, star tunisienne au talent exceptionnel, pour rendre un vibrant hommage à la résistance palestinienne face au carnage sioniste perpétré contre la bande occupée de Gaza. Pour vivre, dirait-on, il faut survivre à l'épreuve du temps. Sur ce registre, la comparaison semble, ici, légitime, tant que la musique revêt une dimension humaine. D'ailleurs, ce spectacle bénévole incarne aussi une vocation solidaire, incitant le public à se mêler à pareil combat sanitaire. Car, le cancer étant aussi un ennemi.

Un répertoire riche et varié

Au-delà de toute interprétation musicale, les chants choisis relèvent d'un répertoire local et oriental, riche et varié, aux couleurs artistiques et folkloriques. Et si Aziz Ghanem avait opté pour la chanson égyptienne, avec ses références historiques ayant marqué la belle époque des années 60 (Om Kalthoum, Sayed Mekkaoui..), Zine Haddad plongea, avec sa belle tenue traditionnelle, dans la grande musique tunisienne.

Il a chanté une «Ouassla» de Malouf «Laïba Adhabiou fi akli», puis enchaîné avec «Fi Aïdek Nahdilek warda» qui fut bien applaudie par le public. S'ensuivirent des morceaux classiques, avec un cocktail populaire monumental ( Hédi Jouini, Ali Riahi, Lella Aicha Barrouta..), et religieux «Allahom Salli Ala Al Mostapha» et «Ya Mohamed Ya Jed El Hassanine», qui ont fait valser un large public présent à la soirée.