Tunisie: Ben Guerdane - Les habitants demandent l'instauration du 7 mars comme journée nationale de lutte contre le terrorisme

Les habitants de Ben Guerdane, dans le gouvernorat de Medenine, ont commémoré aujourd'hui, vendredi 07 mars 2025, le neuvième anniversaire de la bataille héroïque du 7 mars 2016, en organisant une cérémonie officielle marquée par un appel fort : que le 7 mars soit déclaré journée nationale de lutte contre le terrorisme. Cette proposition vise à étendre cette journée de commémoration au-delà de la ville de Ben Guerdane, pour qu'elle devienne un symbole national de résistance et de victoire contre le terrorisme.

Lors de cette cérémonie, les habitants ont également exprimé leur volonté d'inclure les victimes civiles de la bataille de Ben Guerdane dans la Fondation Fidaa, afin qu'elles ne soient pas seulement perçues comme des citoyens disparus, mais comme des héros ayant sacrifié leur vie pour la défense du pays. Ils estiment que cette reconnaissance rendrait hommage à un événement qui incarne le courage, l'amour de la patrie et la réussite dans la lutte contre le terrorisme.

La bataille de Ben Guerdane a eu lieu le 7 mars 2016, lorsqu'une série d'attaques terroristes ont visé la ville. Les forces de sécurité et de l'armée ont affronté des groupes terroristes qui tentaient de prendre le contrôle de lieux stratégiques de la ville. Après des combats intenses, les terroristes ont été défaits, et cette victoire a permis d'empêcher la création d'un émirat de l'État islamique en Tunisie. La bataille a coûté la vie à 21 martyrs, comprenant des membres des forces de sécurité, de l'armée et des civils, dont une jeune fille de 14 ans.

Le président de l'Observatoire tunisien des droits de l'homme, Mustapha Abdelkebir, a salué cette victoire historique, soulignant que Ben Guerdane a permis d'éliminer plus de 50 terroristes, offrant ainsi au monde entier un exemple de courage et de résistance.

Il a ajouté que reconnaître le 7 mars comme journée nationale de lutte contre le terrorisme ne nécessitait pas nécessairement un jour férié, mais qu'il s'agissait plutôt d'un jour de sensibilisation, de réflexion et de célébration. Selon lui, cette journée doit être l'occasion pour toute la nation de se souvenir de la plus grande bataille contre le terrorisme dans l'histoire contemporaine de la Tunisie, et un moyen de transmettre les valeurs de courage et d'unité face à la menace terroriste.

De son côté, le député Ali Zaghdoud a rappelé que la demande d'instaurer le 7 mars comme journée nationale de lutte contre le terrorisme est une revendication récurrente, mais qu'elle n'a pas encore trouvé de réponse favorable. Il a souligné qu'il continuerait à militer pour cette cause afin de rendre hommage aux martyrs de Ben Guerdane et à l'ensemble du peuple tunisien.

Mohsen Lacheheb, secrétaire général de l'Union locale du travail de Ben Guerdane, a exprimé son regret que, six ans après l'événement, la journée du 7 mars n'ait toujours pas été institutionnalisée comme journée nationale de lutte contre le terrorisme. Il a également dénoncé le manque de réaction au niveau local pour faire de ce jour un jour férié, et a évoqué des tentatives de minimiser cette journée de mémoire.

La journée de commémoration a été ponctuée de diverses activités culturelles et sportives depuis le 2 mars, alliant soirées artistiques spirituelles, manifestations sportives et conférences sur la mémoire et l'histoire de la bataille. La cérémonie de clôture, fidèle à la tradition, a vu les familles des martyrs rendre hommage à leurs proches, dans un décor orné de drapeaux et de portraits des héros de la bataille.

Malgré cette forte mobilisation, les habitants de Ben Guerdane ont également souligné la nécessité de mettre en place une stratégie nationale de développement pour les régions intérieures et frontalières, souvent négligées et vulnérables à l'infiltration du terrorisme.