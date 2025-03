Tunisie: Exportations d'huile d'olive - Le gouvernement tunisien passe à l'action

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé ce vendredi 7 mars 2025, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à l'exportation de l'huile d'olive.

Ont assisté à cette réunion : Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Michket Slama Khaldi, ministre des Finances, Samir Abdelhafidh, ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Obeid, ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Ezzeddine Ben Cheikh, ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Rachid Amri, ministre des Transports, Fethi Zouheir Nouri, gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Néji Ghandri, président du Conseil Bancaire et Financier, Mourad Ben Hussein, PDG du Centre de Promotion des Exportations et Hamed Dali Hassan, PDG de l'Office National de l'Huile.

L'objectif de cette réunion était de faire le point sur les mesures engagées pour soutenir ce secteur clé de l'économie tunisienne et proposer de nouvelles initiatives pour améliorer sa compétitivité sur les marchés internationaux.

Dans son intervention, le chef du gouvernement a rappelé l'importance de l'huile d'olive pour l'économie nationale, soulignant sa contribution à la balance des paiements et son rôle dans le développement agricole et industriel du pays. Il a mis en avant la nécessité d'un accompagnement efficace pour tous les acteurs de la filière - agriculteurs, propriétaires de huileries et exportateurs - à travers l'accès au financement, la simplification des procédures d'exportation et l'amélioration des méthodes de production.

Parmi les principaux défis abordés figurent l'optimisation des exportations, notamment pour l'huile conditionnée, et l'exploration de nouveaux marchés porteurs, notamment en Afrique et en Asie.

Au terme des discussions, plusieurs décisions ont été prises pour améliorer la compétitivité du secteur et faciliter l'accès aux marchés étrangers :

Soutien au transport des exportations : Augmentation de la prime de transport financée par le Fonds de Promotion des Exportations, avec une prise en charge exceptionnelle de 50 % des coûts de transport maritime et de 70 % pour le transport aérien, sauf pour la France, l'Italie et l'Espagne.

Allègement des procédures administratives : Révision du décret n° 1743 de 1994 pour faciliter les opérations d'exportation et prolongation de la validité des factures d'un mois à six mois.

Facilitation des paiements : Adoption d'un mécanisme tripartite permettant aux entreprises de rapatrier plus facilement leurs recettes d'exportation et assouplissement des délais de paiement pour les exportateurs d'huile d'olive.

Simplification des contrôles douaniers : Remplacement des certificats de rapatriement obligatoires par des certificats bancaires plus souples.

Modernisation du cadre réglementaire : Révision du cahier des charges de l'exportation d'huile d'olive pour simplifier les démarches et améliorer la transparence.

Suppression des pénalités et restrictions : Abrogation de l'autorisation préalable à l'exportation et suppression des pénalités sur les retards de rapatriement des recettes d'exportation.

Programme de promotion international : Mise en place d'un plan stratégique pour améliorer la visibilité de l'huile d'olive tunisienne sur de nouveaux marchés, avec un rôle renforcé des représentations commerciales et diplomatiques à l'étranger.

Valorisation de la production nationale : Renforcement des structures d'accompagnement, amélioration des techniques de transformation et de conditionnement, et certification de la qualité pour se démarquer face à la concurrence internationale.

Un engagement du secteur bancaire et une restructuration de l'Office National de l'Huile

Le gouverneur de la Banque Centrale a annoncé que le secteur bancaire s'engageait à poursuivre le financement des producteurs et exportateurs d'huile d'olive afin d'accompagner leur croissance et de soutenir leurs investissements.

Par ailleurs, un plan de restructuration de l'Office National de l'Huile sera mis en place pour améliorer sa gestion et renforcer son rôle dans la promotion des exportations.

Finalement et non moins important, le gouvernement a réitéré son engagement à encourager la consommation locale d'huile d'olive en proposant des prix préférentiels pour les ménages tunisiens, conformément à la circulaire gouvernementale du 12 décembre 2024.