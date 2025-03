Afrique: Le manque de fonds menace l'aide alimentaire à des millions de personnes

L'une des principales agences humanitaires de l'ONU a tiré, vendredi, la sonnette d'alarme face au manque de financement actuel, qui met en péril l'aide alimentaire fournie à des millions de personnes au Sahel central et au Nigéria.

Le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) indique qu'il sera contraint, en l'absence de financement, de suspendre l'aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à 2 millions de personnes.

Cet arrêt concernera notamment les réfugiés soudanais au Tchad, les réfugiés maliens en Mauritanie, ainsi que les personnes déplacées et les familles en situation d'insécurité alimentaire au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigéria.

Dans ces conditions, l'agence alimentaire de l'ONU a besoin de toute urgence de 620 millions de dollars, pour assurer un soutien continu aux personnes affectées par la crise dans le Sahel et au Nigéria, au cours des six prochains mois.

L'urgence de la période de soudure

« La réduction globale de l'aide extérieure constitue une menace importante pour nos opérations en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sahel central et au Nigeria », a ainsi mis en garde Margot van der Velden, Directrice régionale du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.

Ce manque de fonds survient alors que la saison de soudure - la période entre les récoltes où la faim atteint son niveau le plus élevé - devrait arriver plus tôt cette année dans la région du Sahel.

Des millions de personnes, notamment des réfugiés et des personnes déplacées, dépendent de l'assistance alimentaire du PAM pour leur survie.

« Nous devons agir maintenant pour permettre au PAM de fournir une aide urgente à ceux qui en ont le plus besoin », a appelé Mme van der Velden.

« L'inaction aura de graves conséquences pour la région et au-delà, car la sécurité alimentaire est une question de sécurité nationale », a-t-elle ajouté.

Conflits, déplacements forcés et chocs climatiques

La dernière analyse régionale de la sécurité alimentaire, publiée en décembre 2024, indique que l'Afrique de l'Ouest et centrale est aux prises avec une crise aiguë de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Plus de 52 millions de femmes, hommes, et enfants pourraient faire face à une faim aiguë entre juin et août 2025.

Ce chiffre comprend 3,4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire d'urgence (IPC-Phase 4) dans la région du Sahel et 2.600 personnes en situation de faim catastrophique (IPC-Phase 5) dans le nord du Mali.

La crise de la faim en Afrique de l'Ouest et centrale est alimentée par les conflits, les déplacements forcés de populations, les crises économiques, et les chocs climatiques graves comme ces inondations dévastatrices en 2024 ayant affecté plus de six millions de personnes dans la région.

Alors que les besoins en Afrique de l'Ouest et centrale ne cessent de croître, la proportion de la population confrontée à la faim extrême (phases 4 et 5 de l'IPC) devrait augmenter de plus de 20 % d'ici à juin 2025.

Tchad : 6ème année consécutive de grave insécurité alimentaire

Le Tchad, qui enregistre un afflux des réfugiés soudanais, connait sa sixième année consécutive de grave insécurité alimentaire en 2025, avec une projection de 4,2 millions de personnes exposées à la faim pendant la période de soudure de juin à août, soit une augmentation de plus de 200 % par rapport à 2020.

Au Nigéria voisin, plus de 33 millions de personnes devraient être confrontés à de graves pénuries alimentaires pendant cette même période. Le nord-est du Nigéria porte un fardeau particulièrement lourd, avec 4,8 millions de personnes dans les États de Borno, Adamawa et Yobe confrontées à une faim aiguë - une augmentation par rapport aux 4,3 millions de personnes en 2023.

Le PAM inquie qu'il travaille avec les gouvernements nationaux pour évaluer et adapter sa réponse afin de garantir que l'aide d'urgence atteigne les plus vulnérables. Cependant la région reste chroniquement sous-financée.

En conséquence, le PAM se dit régulièrement contraint de prendre la décision difficile de réduire les rations, ce qui revient à prendre à ceux qui ont faim pour nourrir les plus nécessiteux.