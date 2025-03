Congo-Kinshasa: 4e forum sur la vaccination - Les gouverneurs de province renouvellent leur engagement

Les gouverneurs des différentes provinces de la République démocratique du Congo (RDC) sont tous déterminés à soutenir la vaccination et les activités de lutte contre la malnutrition ainsi que le cancer du col de l'utérus afin de contribuer à l'amélioration de la santé des femmes et des enfants, in fine réduire le taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile.

L'engagement a été renouvelé à l'issue des deux jours des travaux du quatrième forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite axés sur le thème "Immunisation, nutrition et lutte contre le cancer du col de l'utérus". Les gouverneurs des provinces ont également apposé leurs signatures sur la déclaration de Kinshasa qui les appelle à une plus grande implication dans la planification des activités de santé, en l'occurrence la vaccination

Le ministre de la Santé, le Dr Samuel-Roger Kamba, a révélé que le quatrième forum sur la vaccination a connu deux innovations principales, à savoir la nutrition et la lutte contre le cancer du col de l'utérus.

S'agissant de la nutrition, il a souligné l'existence d'un lien indéniable entre la malnutrition et les performances d'un système de santé. Pour lui, "le capital humain est menacé avec une estimation du taux de 47% de malnutrition chronique en RDC ". L'avenir du pays est donc en danger, d'où son appel à une action urgente de toutes les parties prenantes en vue d'inverser cette tendance négative.

Pour ce qui est du cancer du col de l'utérus, il reste convaincu que la vaccination demeure l'un des moyens de lutte. Toutefois, il est important, a-t-il indiqué, qu'à côté de la vaccination, des efforts se poursuivent pour la prise en charge de cas et surtout pour le dépistage précoce.

Quant à la vaccination, le ministre de la Santé a salué des avancées notables par rapport au financement au niveau national avec le maintien des engagements du gouvernement central sous l'impulsion du chef de l'Etat. A l'inverse, par rapport aux provinces, il a été noté la nécessité de mobiliser les efforts pour augmenter leur contribution au prorata du seuil fixé par enfant et par province. En sus, il a insisté sur des efforts nécessaires à déployer par les provinces pour qu'elles soient toutes couvertes par des édits et mobilisent les ressources requises pour la vaccination.

Clôturant les travaux au nom du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani, tout en saluant l'implication de toutes les parties prenantes, a souligné que ce forum a permis d'évaluer le niveau des engagements pour améliorer la couverture vaccinale, les défis sur le plan du statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et la prévention du cancer du col.

Il a demandé aux délégués provinciaux et aux partenaires de travailler dans une parfaite synergie pour un engagement ambitieux au profit des femmes et des enfants. "Les différentes interventions et débats interactifs qui ont été alignés au cours de ces deux jours ont notamment mis en évidence plus que jamais qu'il faut des engagements ambitieux de la part de l'ensemble des parties prenantes. Ensemble, nous sommes tenus d'oeuvrer et de maintenir toutes les actions ainsi que les facteurs clés de succès dans la réduction du taux de mortalité infanto-juvénile et la prévention contre le cancer du col utérien chez la femme", a-t-il fait savoir. Il a rappelé la volonté du chef de l'Etat de voir à pied d'oeuvre la redynamisation du suivi des recommandations tous les trois mois tant au niveau central qu'au niveau de chaque province.

A l'issue de ce forum, quatre provinces ont été primées pour avoir été performantes dans la vaccination et ce, en tenant compte d'un criterium tiré des engagements contenus dans la déclaration de Kinshasa. La province de Tanganyika a raflé la première place avec 71%, suivie du Haut-Lomami avec 64%, Lualaba 63% et en fin Nord-Ubangi qui a gagné 20 points pour le prix de la meilleure progression.

Rappelons que le quatrième forum sur la vaccination et l'éradication de la polio a été organisé par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et le Conseil national de la Couverture de santé universelle à Kinshasa, du 5 au 6 mars, grâce à l'appui des partenaires dont l'Unicef, Path, l'OMS, CDC Africa, Gavi et Bill et Melinda Gates.