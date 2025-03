Congo-Brazzaville: Fête du 8 mars - Dépistage gratuit à Pointe-Noire et au Kouilou du diabète et de l'hypertension artérielle

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'ensemble des activités retenues depuis le 1er mars par le commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire et du Kouilou, marquant la célébration de la journée mondiale de la protection civile.

Après le dépistage du diabète et de l'hypertension du personnel de la préfecture de Pointe-Noire, médecins et infirmières de la sécurité civile envisagent d'organiser d'autres dépistages gratuits à l'endroit de la population avec pour point d'orgue la direction interdépartementale de la sécurité civile, située au quartier KM4.

«Plus d'une centaine de personnes de la préfecture de Pointe-Noire ont été dépistées à l'hypertension et au diabète. Nous sommes ici pour la prévention. Ainsi, pour les quelques cas des hypertendus et de diabète constatés, nous conseillons à ces derniers de se rendre le plus tôt possible à l'hôpital en vue d'un meilleur suivi », a signifié le lieutenant Diella Dalhia Gloire de Daniel.

Dans le cadre de la poursuite de ces activités, le commandant de police Janet wolfang Nsomi, commandant territorial de la sécurité civile à Pointe-Noire et au Kouilou, a appelé précédemment lors d'un point de presse la population à faire bon usage du numéro d'urgence gratuit « 188 » en vue de profiter pleinement des différents services offertes par la sécurité civile dans ces départements.

«Le numéro d'urgence gratuit «118 » est le lien privilégié sécurité civile-population. Cette population devrait profiter de la gamme de services offerts par l'Etat, notamment en secours à victime et assistance à personne. Quelques autres activités ont été organisées précédemment à Pointe-Noire, dans le cadre de la célébration de ladite journée, à savoir un match de football de cohésion des services entre les pompiers de Servtec et ceux du commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire/Kouilou ; la marche dite "du sapeur-pompier" sur 15 km.

Sont prévus aussi une visite de conformité des installations de lutte contre l'incendie et le dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, correspondant au lancement d'une campagne qui se poursuivra tout le mois de mars avec la réception de la population au siège du commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire/Kouilou », a-t-il déclaré.

Pour le Dr David Missiribassi, directeur départemental de la Population à Pointe-Noire, en plus des incendies, la population peut aussi appeler le numéro d'urgence « 118 » en vue d'intervenir pour certaines urgences de santé. « Les services de sécurité civile détiennent des ambulances médicalisées, ceux-ci ont un personnel de santé qualifié composé des sages-femmes, des médecins, des infirmiers », a-t-il précisé.

Notons que c'est par une résolution adoptée le 18 décembre 1990 que la 9e assemblée générale de l'Organisation internationale de la protection civile (OIPC) a désigné le 1er mars de chaque année, la Journée mondiale de la protection civile. Cette date est celle de l'entrée en vigueur de la constitution de l'OIPC en tant qu'organisation intergouvernementale, le 1er mars 1972.

Le but poursuivi par l'assemblée générale de l'OIPC en constituant cette journée mondiale était de sensibiliser les personnes aux tâches des services nationaux de sécurité civile et de gestion des situations d'urgence : la sauvegarde de la vie, des biens, de l'économie et de l'environnement. Cette année, cette journée a été célébrée sous le thème « La protection civile, gage de sécurité pour la population ».