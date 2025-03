Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - Le ministre égyptien des Affaires étrangères et l'émissaire du chancelier allemand au mémorial Savorgnan-de-Brazza

En séjour de travail en République du Congo, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Aty, a visité le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Juste après lui, Wolf Gang Dold, envoyé spécial du chancelier allemand chez le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, est allé s'enquérir lui aussi de l'histoire de la fondation de Brazzaville.

Avant de quitter la République du Congo, le ministre égyptien des Affaires étrangères a foulé le sol du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza où il a été reçu au deuxième module par la directrice générale de cette institution, Bélinda Ayessa, qui revient elle aussi d'un fructueux séjour de travail en Egypte. Ce deuxième module, disposant d'une salle d'exposition regorgeant, entre autres, les objets d'art de la civilisation égyptienne, s'affirme comme un véritable hub culturel qui promeut l'identité culturelle du Congo et valorise également l'histoire et la civilisation égyptiennes.

« Je suis très heureux d'être ici, et je salue et remercie Mme Bélinda Ayessa pour l'effort spécial et exceptionnel. Nous sommes heureux et voudrons renforcer les relations culturelles entre l'Egypte et le Congo. On espère, en coopérant avec Mme Bélinda Ayessa, d'organiser des semaines égyptiennes ici au mémorial qui aura un rôle important pour renforcer les relations entre les deux pays frères. Je salue de nouveau Mme Bélinda Ayessa pour ses efforts et je dis qu'elle est toujours la bienvenue en Egypte », a indiqué le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Aty.

Juste après sa visite, la directrice générale du mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza a reçu une délégation des diplomates allemands conduite par Wolf Gang Dold, envoyé spécial du chancelier allemand auprès du président Denis Sassou N'Guesso. Wolf Gang Dold et sa suite se sont fait conter l'histoire de l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza, ainsi que celle du roi Makoko Ilôh 1er. Cette visite très enrichissante a permis à l'envoyer spécial du chancelier allemand et sa suite de de mieux comprendre l'histoire de la création de la ville de Brazzaville.

« C'était fantastique, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai appris les circonstances de la fondation de Brazzaville, ce moment historique. Une chose est d'avoir des bonnes idées, une autre est de les réaliser. Je crois que sans ces deux éléments, ce projet n'aurait jamais vu le jour, et ceci se traduit dans ce mémorial qui est à mon avis splendide », a laissé entendre Wolf Gang Dold.

Notons que cette série de visites au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza atteste de la place de choix que ce haut lieu de culture et de mémoire représente dans le paysage touristique du Congo.