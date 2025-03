Algérie: SMA - Plusieurs activités de solidarité à l'occasion du mois de Ramadhan

Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont lancé, à l'occasion du mois de Ramadhan, plusieurs activités de solidarité à travers différentes wilayas du pays, notamment l'ouverture de restaurants de l'Iftar, la distribution de colis alimentaires et l'organisation de programmes culturels et religieux.

Dans une déclaration à l'APS, M. Ahmed Ramdani, responsable national de la solidarité, du secours et du service de la société au sein des SMA, a indiqué que dans le cadre de la contribution à l'opération de solidarité nationale du mois de Ramadhan et de la poursuite des initiatives caritatives en soutien aux catégories démunies à travers les wilayas du pays, les SMA ont lancé plusieurs activités de solidarité, dont "l'ouverture de restaurants pour l'Iftar pour servir des repas chauds aux jeûneurs, la distribution de colis alimentaires, l'organisation de campagnes de sensibilisation et d'activités culturelles et religieuses".

Selon l'intervenant, les SMA distribuent "un total de 50.000 repas chauds quotidiennement au niveau de 600 restaurants d'El Iftar ouverts en coordination avec les autorités locales, en vue d'accueillir les nécessiteux, les passagers et les démunis, tandis que certains de ces repas sont livrés aux domiciles des familles démunies qui ne peuvent pas se déplacer vers ces restaurants, outre la distribution de repas légers à proximité des autoroutes, en vue de permettre aux chauffeurs de rompre le jeûne avant de rejoindre leurs familles".

Les SMA ont distribué des produits alimentaires aux familles nécessiteuses et celles à faibles revenus, a-t-il ajouté.

A cet effet, M. Ramdani a évoqué la mobilisation de scouts bénévoles pour la réussite de ces opérations de solidarité, encadrées par les différents groupes SMA à travers 58 wilayas, ajoutant que les portes du mouvement "sont ouvertes" aux jeunes désirants contribué aux activités de bénévolat dans le but de renforcer l'esprit de solidarité et d'entraide dans la société algérienne connue pour ses traditions ancrées dans ce domaine.

Les activités des scouts durant le Ramadhan concernent aussi "le lancement des campagnes de sensibilisation au gaspillage, en coordination avec les directions du commerce et des campagnes de don du sang organisées en coordination avec les services de santé à travers les wilayas.

Il a cité également l'organisation de plusieurs activités culturelles et éducatives et de concours religieux, en coordination avec les autorités locales et les directions de wilaya des secteurs concernés, comme les ministères des Affaires religieuses et des wakfs et de la Jeunesse, dont les concours de wilaya du chant religieux avec la participation de groupes SMA et des jeunes des quartiers, en sus de la visite des malades hospitalisés.