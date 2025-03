Algérie: La femme algérienne, un rôle de 1e plan et un engagement total dans le processus de développement

ALGER — La femme algérienne célèbre, samedi, à l'instar de toutes les femmes du monde, la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, en poursuivant, avec une détermination ferme et une volonté indéfectible, sa participation au processus de développement national, où elle joue désormais un rôle de premier plan dans plusieurs secteurs.

La place qu'occupe aujourd'hui la femme algérienne confirme son rôle influent dans le processus d'orientation vers un développement durable, contribuant ainsi à la consécration des contours de l'Algérie victorieuse, définis par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la vision exprimée par le président de la République, lorsqu'il a affirmé que "la femme algérienne renforce, par sa forte volonté et sa fidélité à l'Algérie, son rôle dans la société, ce qui lui permet de gravir les échelons dans ses fonctions et de prouver sa capacité à assumer les tâches et les postes de responsabilité".

Après le long parcours de lutte mené par leurs prédécesseurs sur la voie de l'affranchissement du joug colonial inique, des Algériennes prouvent, aujourd'hui, leur mérite et apportent leur contribution dans tous les secteurs du développement, des efforts reconnus par les pouvoirs publics, en témoigne les décisions prises pour renforcer leurs acquis et leur place.

La décision du président de la République portant extension du congé de maternité à cinq mois, intervient dans cette optique, en consolidation des acquis sociaux obtenus par la femme algérienne et pour souligner son rôle axial dans la famille et la société.

Il s'agit également de la mise au point d'une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes afin de leur assurer le plus haut niveau possible de protection sociale et juridique.

Par ailleurs, les progrès réalisés en matière de législations nationales liées au secteur du travail ont permis de renforcer l'accès de la femme algérienne à des postes de responsabilité, notamment dans le domaine des start-up, dans le cadre de l'ouverture aux investissements que connaît l'Algérie.

Parallèlement, la femme algérienne demeure consciente et le prouve en permanence, de la nécessité de faire face à toute tentative visant la sécurité et la stabilité du pays.