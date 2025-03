Algérie: Le président de la République réaffirme l'engagement constant à renforcer la place de la femme dans la société

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, vendredi, l'engagement constant à renforcer la place de la femme dans la société et lui permettre l'accès aux postes de haute responsabilité, afin que l'Algérie, fidèle à son authenticité, avance vers la modernité, le développement durable et la renaissance globale grâce à tous ses enfants dévoués.

"Nous saisissons cette opportunité pour adresser nos voeux aux Algériennes à l'occasion de la Journée internationale de la femme et réaffirmer notre engagement constant à renforcer la place de la femme dans la société et à lui permettre l'accès aux postes de haute responsabilité, afin que l'Algérie, fidèle à son authenticité, avance vers la modernité, le développement durable et la renaissance globale grâce à tous ses enfants dévoués", lit-on dans le message du président de la République, adressé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme (8 mars).

"Les Algériennes célèbrent la Journée internationale de la femme au moment où elles concrétisent, avec des compétences remarquables et des qualifications hors pair, leurs aspirations en tant que travailleuses dans tous les secteurs et domaines et en tant que cadres dans des postes de responsabilité et de gestion au sein des institutions et organismes de l'Etat.

Elles prouvent également leur mérite par leur réussite dans l'entrepreneuriat et manifestent leur engagement dans les affaires publiques en étant à l'avant-garde de la société civile et de l'action associative, démontrant ainsi leurs talents pour optimiser la performance et oeuvrer au service de la société. Aux côtés des hommes, elles contribuent, sur un pied d'égalité, à la renaissance de l'Algérie", a-t-il dit.

Le président de la République a en outre indiqué que la femme algérienne "célèbre sa Journée internationale dans une Algérie déterminée et en mesure de réaliser une renaissance globale. Elle puise l'esprit de défi et de victoire dans les luttes de vaillantes femmes résistantes dont le parcours et les exploits dans la défense de la patrie restent gravés dans la mémoire"

"En cette Journée internationale de la femme, avec sa symbolique humaine d'émancipation, les Algériennes se remémorent avec fierté, le combat de la femme algérienne qui a fait don de soi durant la glorieuse Révolution de libération et a offert des exemples éternels de courage et de sacrifice, devenant ainsi un exemple à citer parmi les combattantes militantes et les moudjahidate qui ont placé l'honneur et la dignité de l'Algérie au-dessus de toute considération, et fait de la lutte pour l'indépendance, la plus noble des quêtes et le plus précieux des objectifs", a-t-il poursuivi.