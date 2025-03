Algérie: Futsal - Les journalistes appelés à respecter les règles d'éthique et à faire preuve de responsabilité

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane a appelé de nouveau, jeudi, les journalistes algériens à respecter les règles d'éthique et d'objectivité requises et à faire preuve de responsabilité dans l'accomplissement de leurs missions.

S'exprimant en marge de la cérémonie officielle de l'ouverture de la 4e session du tournoi de la presse Futsal à la coupole d'Alger, le ministre a déclaré : "Aujourd'hui, j'appelle de nouveau les journalistes algériens à respecter les règles d'éthique et à s'inspirer des valeurs du sport, que sont l'humilité, la loyauté et la solidarité".

Et d'ajouter : "Les journalistes algériens ont tant besoin de sport, car il exprime un esprit, une pensée, des valeurs, des valeurs qui sont, en fait, algériennes, ancestrales et nous avons grandement besoin de ce modèle algérien qui nous manque. C'est donc une occasion pour un retour aux sources".

Meziane a également adressé des salutations particulières à la femme algérienne, de façon générale et aux travailleuses dans le secteur de la presse, de façon particulière, à l'occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars), soulignant que " les hautes autorités du pays ont consacré l'équité et nous sommes en train de préparer une agréable surprise pour le personnel féminin".

De son côté, le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said a appelé, également, les journalistes "à davantage de professionnalisme pour être à la hauteur des enjeux importants et multiples de l'Algérie".

Il s'est également félicité de tous les efforts consentis par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) pour développer la presse sportive qui joue un rôle très important, et de l'officialisation de cette édition footballistique pour la 4e année d'affilée, et qui "suscite un grand intérêt", souhaitant "prospérité et succès à la presse nationale de manière générale et à la presse sportive qui est une partie intégrante de la grande famille de la presse".

A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, M. Sidi Said a saisi cette occasion pour présenter ses voeux à la femme algérienne et aux femmes du secteur de l'information et de la communication qui s'acquittent pleinement de leur rôle.