Angola: Décès du nationaliste Casimiro Sérgio Franco

Huambo — Le nationaliste Casimiro Sérgio Franco est décédé vendredi à son domicile dans le quartier Académico, au centre ville de Huambo, à l'âge de 89 ans, a appris l'ANGOP de source officielle.

Dans un communiqué, le Secrétariat de la Commission exécutive du comité provincial du MPLA à Huambo a exprimé sa douleur pour le décès du deuxième secrétaire de l'Assemblée Populaire de l'époque (1990-1992), aujourd'hui Assemblée nationale.

Il rappelle que le nationaliste Casimiro Sérgio Franco a été le premier commissaire municipal de Chicala-Cholohanga, après l'accession à l'indépendance, et qu'il a également été secrétaire des départements de l'administration et des finances du comité provincial du MPLA à Huambo et de la direction de l'urbanisme de l'époque.

« En ce moment de profonde émotion, le Secrétariat de la Commission Exécutive du Comité Provincial du MPLA, au nom des militants, sympathisants et amis du parti, de l'OMA, de la JMPLA et de la population en général, présente ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée », lit-on dans ce document.

Né le 24 avril 1935, dans le quartier de Chiva, à la périphérie de la ville de Huambo, il a rejoint le MPLA à la fin des années 1950.