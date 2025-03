Angola: Le ministre d'État souhaite une justice de plus en plus indépendante

Uíge — Le ministre d'État et chef de la Maison du Président de la République, Adão de Almeida, a réaffirmé vendredi dans la ville d'Uíge que le pays a besoin d'un pouvoir judiciaire de plus en plus indépendant, accessible aux citoyens et capable de rendre des décisions plus justes et plus rapides.

Tels sont les défis actuels et permanents auxquels est confronté le système judiciaire dans son ensemble, a déclaré Adão de Almeida lors de la cérémonie de la rentrée judiciaire 2025, qui s'est déroulée sous le thème «Pour une justice rapide et efficace, modernisons les tribunaux et valorisons les opérateurs».

Dans cette optique, Adão de Almeida a défendu la nécessité de continuer à investir dans la justice angolaise, afin qu'elle soit en permanence à la hauteur de ce que tous les Angolais attendent d'elle, et qu'elle s'adapte rapidement aux changements contextuels de la société.

A cette fin, il a considéré qu'il était important de continuer à investir dans le capital humain au service du système judiciaire, afin que nous disposions de la quantité nécessaire en fonction de nos conditions et de la qualité qu'exige un système vertueux.

Il a affirmé que la formation continue des femmes et des hommes au service du système doit être considérée comme un pilier structurant des réformes à mettre en oeuvre, tant sur le plan technique, pour que les opérateurs puissent suivre les évolutions sur le plan social, que sur le plan éthique, pour que le système judiciaire soit au-dessus de tout soupçon fondé susceptible de mettre en péril sa crédibilité.

Il a ajouté que l'investissement dans le capital humain passe aussi par l'amélioration des conditions de travail de tous les acteurs du système.

Pour cette raison, il a déclaré qu'il était essentiel de finaliser le processus d'approbation du nouveau statut des magistrats judiciaires et des procureurs et, par la suite, d'assurer les conditions de sa mise en oeuvre.