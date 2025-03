Congo-Kinshasa: Appel à la soumission d'informations relatives aux allégations de violations des droits de l'homme au Nord et Sud-Kivu (ONU)

La Mission d'établissement des faits du Haut-Commissariat des Nations Unies (MEFK) convie quiconque a des renseignements ou des informations relatives aux allégations de violations du droit international humanitaire dans la région du Kivu à les lui faire parvenir.

La MEFK est intéressée par toute information relative aux allégations de violations et d'atteintes aux droits de l'homme et de violations du droit international humanitaire, y compris celles affectant les femmes et les enfants, ainsi que celles impliquant des violences sexuelles et basées sur le genre, commises dans le cadre des récentes et actuelles escalades des hostilités dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

C'est ce qu'indique le document partagé ce vendredi 7 mars par le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme.

Outre les individus, cet appel à contribution est adressé aussi à tout groupe ou toute organisation disposant d'informations ou de documents pertinents à même de permettre l'élaboration des rapports publics de la MEFK, y compris ceux destinés au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale des Nations Unies.

La MEFK souhaite obtenir des informations sur les principaux responsables des violations, y compris l'identité des individus, des organisations ou des groupes, ainsi que sur l'identité des victimes et des témoins avec lesquels la mission d'établissement des faits pourrait s'entretenir.

Ceci implique une question de sécurité pour toutes ces sources d'information. À ce sujet justement, la MEFK répond qu'elle y attache une importance primordiale, notamment en ce qui concerne le respect de la confidentialité et du principe « ne pas nuire » (ne pas mettre en danger la vie, la sécurité, la liberté et le bien-être des victimes, des témoins et des autres personnes qui coopèrent avec elle).

L'identité des personnes coopérantes et l'utilisation des informations fournies seront strictement soumises à leur consentement éclairé, précise la Mission d'établissement des faits du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

Quant à la procédure de soumission des renseignements, un formulaire est disponible qu'il faudra envoyer à une adresse mail dédiée.

La région du Kivu, dans l'Est de la RDC est en proie à la rébellion du M23, soutenue par l'armée Rwandaise. Les rebelles occupent les deux grandes villes de cette région. Depuis le début de la guerre, des allégations des crimes de guerre, crime contre l'humanité et autres violations du droit international humanitaire émanent de plusieurs sources.