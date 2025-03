Tunisie: Pour une administration productive

Dans tous les processus de changement, de rectification des erreurs du passé et de reconstruction de l'avenir, il existe des priorités dont la concrétisation, à pas sûrs et étudiés, est placée au fronton des préoccupations présidentielles.

Ainsi, le Chef de l'Etat s'emploie-t-il, lors de ses entretiens réguliers avec le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, à rappeler toute l'attention particulière qu'il accorde à la matérialisation, dans les plus brefs délais, des projets à dimension sociale et économique.

Cette attention participe de sa conviction que les Tunisiens et les Tunisiennes qui ont adhéré pleinement au projet civilisationnel du 25 juillet ne se contentent plus des promesses et ne veulent plus de solutions provisoires ou de rafistolage.

Et même s'ils sont conscients des difficultés de parcours ou des obstacles à caractère juridique ou législatif bloquant encore l'exécution des grands projets, ils exigent, conformément à ce que le Président n'a de cesse de répéter, que les ministres et les hauts responsables de l'administration intègrent la mentalité, l'esprit et le comportement militants qui leur permettent de trouver les solutions qu'il faut aux problèmes qu'ils rencontrent quotidiennement.

Loin des pratiques révolues ou l'on préférait attendre les directives d'en haut. Ainsi, tout responsable qui n'assume pas sa mission conformément aux attentes et aux revendications légitimes de ceux et de celles qui l'ont porté au poste de direction qu'il occupe n'a pas de place dans le processus national d'édification de la troisième République.

En recevant, mercredi 5 mars, le Chef du gouvernement, le Président a renouvelé son appel à «l'adoption de nouvelles approches radicales qui rompent définitivement avec l'héritage lourd du passé dont il faut se débarrasser une fois pour toutes».

Faciliter au maximum les procédures de création de sociétés communautaires, plus particulièrement au profit des jeunes, accélérer l'amendement du Code du travail, procéder au recrutement des compétences avérées et pleinement convaincues du projet, ce sont les conditions que pose le Chef de l'Etat et qu'il rappelle au Chef du gouvernement, l'ambition étant que l'administration se libère, enfin, de ses maux et participe intensément à la réussite des programmes de développement.