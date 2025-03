L'appel à candidatures pour participer à la 5e édition du Prix FABA Littérature sera officiellement lancé ce samedi 8 mars et se poursuivra jusqu'au 30 juin 2025.

Dans un communiqué rendu public vendredi, la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) a annoncé le lancement d'une édition « exceptionnelle » qui verra la création de « nouvelles catégories de prix pour mieux refléter la diversité et la richesse de la création littéraire contemporaine ».

Plus d'informations sur les modalités de participation sont disponibles pour les auteurs et éditeurs souhaitant soumettre leurs oeuvres. Ils peuvent télécharger la fiche d'inscription sur le site de la Fondation.

Le Prix FABA récompense les meilleures oeuvres littéraires tunisiennes dans six catégories, en arabe et en français : roman ou recueil de nouvelles, essai, recueil de poésie, livre ou bande dessinée pour enfants et/ou adolescents, et beau livre.

Les prix FABA Littérature sont proclamés et les trophées sont remis aux lauréats lors d'une cérémonie organisée le deuxième samedi du mois de novembre de chaque année.

Destiné exclusivement aux auteurs tunisiens, le Prix FABA est doté cette année d'un financement total de 110 000 dinars.

Pour cette édition 2025, la liste des récompenses comprend cinq prix pour divers genres littéraires, en arabe et en français. Quatre prix, dotés chacun de 20 000 DT, seront décernés : le prix du roman ou du recueil de nouvelles en langue arabe, le prix du roman ou du recueil de nouvelles en langue française, le prix de l'essai ou de la fiction innovante en arabe ou en français, et le prix du recueil de poésie en arabe ou en français.

Un prix de la Littérature Jeunes Adultes ou bande dessinée, en arabe ou en français, doté de 10 000 DT, sera également attribué.

Le Prix du Beau-Livre (doté de 20 000 DT) ne sera pas organisé cette année, conformément à son rythme triennal. La dernière attribution ayant eu lieu en 2024, la prochaine édition se tiendra en 2027, indique la Fondation.

Le livre postulant doit être écrit en arabe ou en français, dans sa langue originale, et publié par un éditeur tunisien ou en coédition. La date de publication de l'oeuvre ne doit pas précéder de plus d'une année du mois d'août de l'année précédente (sauf pour le Beau-Livre, qui suit une période de trois ans). Le livre publié à compte d'auteur n'est pas accepté.

Un jury national, composé de sept membres, sélectionnera les oeuvres lauréates. Le président du jury est nommé par la Fondation pour deux années consécutives.

La charte du Prix FABA stipule que les oeuvres retenues ne doivent pas avoir été primées dans un autre concours. Un auteur primé n'a pas le droit de participer deux ans consécutifs dans la même catégorie.

L'essai, en langue arabe ou française, doit être un texte de réflexion approfondie et originale, distinct de la thèse universitaire et de l'article journalistique.

Le livre ou la bande dessinée destinés à l'enfant et/ou l'adolescent doit allier des qualités graphiques et éditoriales à un contenu textuel susceptible de développer l'intelligence de l'enfant, d'éveiller sa curiosité et de l'initier à la découverte du monde et de soi. Ce prix, doté de 10 000 DT, est à partager entre l'auteur du texte et l'illustrateur.

Le Prix FABA de littérature est une récompense annuelle lancée en novembre 2020 « afin de promouvoir le livre tunisien, inciter à la lecture, notamment chez les jeunes, et encourager les auteurs, les éditeurs et les distributeurs du livre ». La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed, créée en 2019, organise ce prix littéraire en hommage à celui dont elle porte le nom.

Dans le cadre d'un projet de livres audio baptisé « Ouï-lire », lancé en 2021, des copies audio de quelques livres primés sont réalisées avec le soutien de la FABA dans un studio de la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT). L'objectif est de promouvoir la lecture et l'accès au livre, en particulier pour les personnes malvoyantes et un large public, tout en servant d'outil pédagogique pour inciter les enfants et les jeunes à la lecture.