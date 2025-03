Soudan: Le ministre de la Santé inaugure la réhabilitation et de l'hôpital saoudien d'obstétrique avec le soutien de (SAPA)

Khartoum — Le ministre de la Santé, Dr. Haisam Mohamed a redémarré jeudi l'hôpital saoudien pour les femmes et l'obstétrique dans l'État de Khartoum, après sa réhabilitation avec le soutien de l'Association des Médecins Soudanais en Amérique (SAPA), en présence d'un certain nombre de responsables du secteur de la santé.

Le ministre a souligné que la réouverture de l'hôpital dans les circonstances actuelles est une grande réussite qui reflète la flexibilité du système de santé et la détermination du personnel médical à rétablir les services de santé, saluant le rôle de Saba dans le soutien aux opérations de reconstruction sanitaire, et soulignant l'importance de la participation de tous pour soutenir le Fonds de reconstruction et l'initiative « Ta main avec nous pour notre hôpital ».

Le ministre a également exprimé sa joie pour les victoires des forces armées, soulignant la nécessité de rétablir les services de santé dans toutes les zones libérées et de continuer à soutenir le personnel médical dans les efforts de reconstruction.

Dr. Faisal Ahmed Al-Nour, directeur du bureau de SAPA au Soudan, a décrit la réhabilitation de l'hôpital comme une restauration des droits des femmes et des enfants, révélant que l'hôpital avait été soumis à des violations pendant la période de guerre, et soulignant l'engagement de SAPA à soutenir la réopération et la réhabilitation des hôpitaux.