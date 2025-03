Soudan: La participation du pays a la Conférence internationale minière confirme son rôle dans les forums régionaux et internationaux

Toronto — La Conférence et exposition minière internationale, connue sous le nom de (PDAC), a conclu ses activités à Toronto, la capitale économique du Canada.

Le Pavillon du Soudan au forum mondial a reflété les opportunités d'investissement dans le domaine minier et fourni des informations scientifiques et promotionnelles sur le Soudan dans le domaine des industries extractives.

Dans son discours, le ministre des Minéraux, Mohamed Bashir Abu namo, a renouvelé son appel au monde extérieur pour oeuvrer à la renaissance du Soudan et pour clore le dossier des conflits.

Son Excellence a déclaré qu'il avait tenu une série de réunions avec un certain nombre d'entreprises ainsi qu'un certain nombre de responsables africains, et qu'une grande coordination avait eu lieu et se refléterait positivement dans la réalité des relations extérieures du Soudan pour développer le secteur minier, d'autant plus que la participation du Soudan avait été très bien accueillie et couverte.

De son côté, Dr Bakhit Dahiya, Chargé d'Affaires de l'Ambassade du Soudan au Canada a souligné que la souveraineté et l'unité du pays s'incarnaient dans la solidarité du peuple soudanais dans la lutte pour la dignité. Il a félicité les forces armées pour leurs victoires sur tous les fronts.

À cet égard, le directeur général de la société minière Ariab, l'ingénieur Nasr El-Din Al-Hussein, a réitéré sa confirmation qu'Ariab s'est vu promettre un afflux d'investissements après une série de réunions avec de grandes entreprises internationales pour investir dans le secteur du cuivre dans le pays et la région.