Soudan: 10 rebelles tués, 2 véhicules de combat détruits à El Fasher

El-Fasher — Les vaillantes forces armées et la force conjointe des mouvements de lutte armée ont pu, jeudi, couper la route à un groupe de la milice terroriste Al-Dagalo qui tentait de fuir la ville d'el-Fasher, ce qui a entraîné la mort de 10 rebelles, la destruction de deux véhicules de combat et la capture de deux tireurs d'élite.

La sixième division d'infanterie a déclaré que les forces, avec l'appui des forces d'appui, et dans le cadre d'opérations de ratissage et de contrôle, ont pu découvrir et arrêter des éléments affiliés à la milice terroriste Al-Dagalo, qui ont tenté d'infiltrer la ville d'el-Fasher.

La sixième division d'infanterie a rassuré les citoyens d'El Fasher, à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan, de la stabilité de la situation sécuritaire et de son contrôle sur tous les axes avec un esprit combatif et un moral élevé. Demandant à Dieu la miséricorde pour les justes martyrs, un prompt rétablissement pour les blessés et les blessés, et un retour sain et sauf pour les disparus.\OSM